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"Yüzen askeri üs" denizle buluşmadan maketini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Model gemi yapımı usta öğreticisi emekli deniz astsubayı Yusuf Akmeşe, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğine sahip çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun maketini koleksiyonuna ekledi - Yusuf Akmeşe: - "Görevdeyken, yaklaşık 20 yıl önce TCG Anadolu hayaldi. 'TCG Anadolu yapılacak, büyük gemi olacak, içinde 3 bin-5 bin personel olacak...' Bu hayalin gerçekleşmiş olması mutluluk verici."

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen gemiler başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki pek çok geminin maketini yapan, model gemi yapımı usta öğreticisi emekli deniz astsubayı Yusuf Akmeşe, koleksiyonuna, gelecek günlerde denize indirilmesi ve 2020 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun maketini ekledi.

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası süren, denizle buluşmayı bekleyen Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük savunma sanayi ürünü olan çok maksatlı amfibi hücum gemisinin modelini inceleyip arkadaşı Şener Saygılı ile maketini yapmaya karar veren Akmeşe, yaklaşık bir ay süren çalışmalarının ardından polyester döküm yöntemiyle geminin maketini 1:500 ve 1:1000 ölçeğinde çoğaltabilecek aşamaya geldi.

Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Donanma Komutanlığında katıldığı gemi modeli kursuyla kazandığı hobisini, deniz astsubayı olarak sürdürdüğü 24 yıllık görevinin ardından ilerlettiğini, sonrasında Derince Eğitim Merkezi Komutanlığında askeri öğrencilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları aracılığıyla "Donanma Kenti: Gölcük"te gemi modeli eğitimi verdiğini anlattı.

- "Bu hayalin gerçekleşmiş olması mutluluk verici"

Abdülhamid denizaltısından havadan bağımsız yeni tip Reis Sınıfı 214 denizaltılar dahil 6-7 çeşit denizaltı, avcı botu, gabya sınıfı fırkateynler, lojistik gemiler, Savarona, torpido botu ile MİLGEM'lerin maketini yaptığını belirten Akmeşe, yaptığı maketlerin Kore Büyükelçiliğinden Kanada'ya kadar çok değişik yerlere hediye edilmek üzere satışını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Akmeşe, daha önce MİLGEM'in yapım aşamasındaki İstif sınıfı fırkateynleri çalıştığını, o çalışmaların TCG Anadolu'ya başlamasına vesile olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"TCG Anadolu gemisi daha suya inmeden, projeyi gördüğüm anda 'Bu gemi yapılmalı' dedim. Görevdeyken, yaklaşık 20 yıl önce TCG Anadolu hayaldi. 'TCG Anadolu yapılacak, büyük gemi olacak, içinde 3 bin-5 bin personel olacak...' Bu hayalin gerçekleşmiş olması mutluluk verici. Bu projenin başka bir ayağında katkı sağladığımızı düşünüyorum. Gemiyi vatandaşlarımıza göstermiş, tanıtmış oluyoruz. Bu da beni ayrıca gururlandırıyor, sevindiriyor."

Yusuf Akmeşe, hedefinde yeni tip denizaltılar ve TCG Anadolu'nun 1:250 ölçek gibi 1-1,5 metre boyunda bir çalışma yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

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