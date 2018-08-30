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Yüzen boğa 'Ferdinand'a yeni yuvasında 'Patrick' eşlik ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunup, 'Ferdinand' ismi verilen boğa, getirildiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na alışmaya başladı.

Yüzen boğa 'Ferdinand'a yeni yuvasında 'Patrick' eşlik ediyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- RİZE'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunup, 'Ferdinand' ismi verilen boğa, getirildiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na alışmaya başladı. Barınak kurucusu Sibel Çağlar, 'Ferdinand'ın, kendisi gibi Kurban Bayramı'nda kesilmek üzereyken satın alınan 'Patrick' adlı boğa ile arkadaş olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu satın aldı. Haluk Levent, 'Kara Şahin' adlı boğanın adını, 80'li yılların çizgi film kahramanı 'Ferdinand' olarak değiştirdi. 'Ferdinand', dün Trabzon'dan İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderildi. Bir kargo şirketine ait kamyona bindirilen 'Ferdinand', 3 bin kilometre yol katettikten sonra Kemalpaşa'daki barınağa ulaştı.
'Ferdinand'ın yeni yuvasına alışmaya başladığı gözlendi. Barınak kurucusu Sibel Çağlar, 'Ferdinand'ın, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Menderes Kısıkköy hayvan pazarında kesilmek üzereyken satın alınan 'Patrick' adlı boğa ile arkadaş olduğunu söyledi. Başka hayvanı almak için gittikleri kurban pazarında, 'Patrick'i bulduğunu anlatan Sibel Çağlar, "Beni gördüğünde sanki adımı haykırdı. O görüntüsünden çok etkilendim ve mezbahada kesilmek üzereyken satın aldık" dedi. Ücretin çoğunu ödeyen bir arkadaşının eşinin adı 'Patrick'i boğaya verdiklerini söyleyen Çağlar, ona da diğerleri gibi barınakta baktıklarını kaydetti.
'FERDİNAND SAKİNLEŞTİ'
Sibel Çağlar, barınakta herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için 'Patrick' ile 'Ferdinand'ın kalacağı bölmeyi ayıracaklarını belirtti. Boğaların birbirlerine zarar vermemeleri için aralarında sadece bir tahtanın bulunduğunu söyleyen Çağlar, "Ferdinand alıştı, sakinleşti. Yemeğini yiyor. Burada onun da rahat bir ortamda yaşaması için güzel bir alan yaratacağız. Hayatının sonuna kadar bizimle yaşayacak" diye konuştu.

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Yüzen boğa 'Ferdinand'a yeni yuvasında 'Patrick' eşlik ediyorYüzen boğa 'Ferdinand'a yeni yuvasında 'Patrick' eşlik ediyor

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