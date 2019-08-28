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"Yüzen iskele" çözümü balıkçıları mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Saros Körfezi'ndeki Enez Limanı'na Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla kurulan yüzen iskele balıkçıları rahatlattı

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'ndeki Enez Limanı'na kurulan yüzen iskele balıkçıları mutlu etti.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla kurulan seyyar iskele sayesinde 150 tekne kapasitesi olan limanda 200 tekne yer bulabiliyor.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, AA muhabirine, balıkçı barınağının Enez'in göz bebeği olduğunu söyledi.

Enez'in balıkçılık ve turizm açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Balıkçı teknelerimiz ve amatör teknelerimiz burada barınıyorlar. Burada bir kapasite sorunumuz vardı. Daha fazla tekne barındırma ihtiyacı doğdu. Biz de bu durumu Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e arz ettiğimizde kendisi bu duruma el attı ve pratik bir çözümle burada bir yüzer iskele oluşturduk.

Bu sayede balıkçı barınağındaki teknelerin barınma kapasitesi 50 tekne daha artmış oldu. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Enez hem balıkçılık hem de turizm açısından insanların unutamayacakları bir yer."

Balıkçı Hayrettin Atıcı da Enez'in gelişen bir ilçe olduğunu aktardı.

Limandaki ve barınaktaki teknelerin çoğaldığını anlatan Atıcı, "Çok büyük bir ihtiyaçtı bu bizim için. Çok memnunuz şu an hatta daha fazla yapılmasını talep edeceğiz. Çok yoğunluk oluyordu, tekneler sıkışıyordu. Motorlarımızın çapa ipleri dolaşıyordu. Şimdi biraz daha rahatladık. Enez'de 12 ticari balıkçı var, ağ atan. Amatör ise 150'ye yakın tekne var ve her geçen gün artıyor bu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Valisi Ekrem Canalp Saros Körfezi yüzen iskele

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