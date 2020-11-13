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'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2020 07:27 | Son Güncelleme

İngiltere’nin güney sahillerine vuran Physalia physalis (Portuguese man o' war) dünyanın en tehlikeli deniz anası türüdür. 'Yüzen terör' olarak adlandırılan bu tehlikeli deniz anası türünün yüzlercesi güney sahillerini tehdit eder hale geldi.

'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

İngiltere’nin güney sahilleri dünyanın en tehlikeli deniz anası türü olan Physalia physalis (Portuguese man o' war) işgali altında. Yüzen terör olarak adlandırılan bu canlılar nadir olarak ölümcül olsa da bulaştıkları kişiyi hastanelik ediyor.

Cornwall'da, Falmouth'daki Gyllyngvase Plajı ve Maenporth Plajı, Porthleven yakınlarındaki Loe Bar, Hannafore Plajı ve St Ives yakınlarındaki Porthkidney Plajı dahil olmak üzere güney sahillerinin çoğunda tehlikeli deniz anasının kitlesel olarak kıyıya vurduğuna dair raporlar ortaya çıktı.

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Yetkililer halkı alarma geçirerek dikkat ve tetikte olmaları konusunda uyardı. Dünyanın en tehlikeli deniz canlılarından biri olarak gösterilen Physalia physalis (Portuguese man o' war) zehri çok güçlüdür. Özellikle küçük çocuklarda anafilaktik şoka neden olabilir. Boyları 10–25 cm arası olan bu canlının deniz yüzeyinin altına uzanan ince dalları yaklaşık 150 cm kadar uzanabilir.

Yetkililer tarafından sahillere gidilmemesi gerektiği duyuruların yapıldığı bölgede halk teyakkuz halinde.

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PHYSALİA PHYSALİS NEDİR?

Physalia physalis dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biridir. Mavi-mor renklerde olup gaz dolu bir mesane ile kaplıdır. Boyları 10–25 cm arası olan bu canlının deniz yüzeyinin altına uzanan ince dalları yaklaşık 150 cm kadar uzanabilir.

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