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Yüzerek gidip yangını söndürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Sosyetenin gözbebeği Bodrum’un Göltürkbükü mahallesinde bulunan büyük adada yangın çıktı.

Sosyetenin gözbebeği Bodrum’un Göltürkbükü mahallesinde bulunan büyük adada yangın çıktı. Yüzerek adaya ulaşan vatandaşlar yangını söndürmek için büyük mücadele sarf etti.
Göltükbükü açıklarında bulunan büyük ada alevlere teslim oldu. Lüks bir tekneden atılan yanıcı madde atılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüdü. Adaya gidecek yol olmadığı için bazı vatandaşlar botlarla, jet skilerle bazıları da yüzerek adaya giderek yangına müdahale etti.
1 saat içerisinde söndürülen yangın sonrası Göltürkbükü mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Sosyetenin gözbebeği Göltürbükün’de tatil yapanlar ise yangını meraklı gözlerle izledi.
Vatandaşların hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük otluk alan küle döndü.

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