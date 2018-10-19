HABER

Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistanlı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistanlı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistan uyruklu kişiyi, gezi teknesi mürettebatı kurtardı.

İçmeler açıklarında seyreden "Black Angel" isimli günlük gezi teknesinin personeli, üzerinde çocuk can simidi bulunan kişinin, denizde hareketsiz durduğunu fark etti.

Yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığı ve bitkin düştüğü öğrenilen Pakistan uyruklu Nur Muhammet, mürettebat tarafından gezi teknesine alındı.

Bir süre battaniyeye sarılarak ısıtılmaya çalışılan Muhammet, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…
Hasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındıHasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum can simidi gezi teknesi kaçak Muğla tekne

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

Markette vahşet! Genç kızı herkesin önünde bıçakladı

Markette vahşet! Genç kızı herkesin önünde bıçakladı

Erdoğan'a en sevdiği şarkıyla sürpriz

Erdoğan'a en sevdiği şarkıyla sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.