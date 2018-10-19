Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistanlı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan Pakistan uyruklu kişiyi, gezi teknesi mürettebatı kurtardı.
İçmeler açıklarında seyreden "Black Angel" isimli günlük gezi teknesinin personeli, üzerinde çocuk can simidi bulunan kişinin, denizde hareketsiz durduğunu fark etti.
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığı ve bitkin düştüğü öğrenilen Pakistan uyruklu Nur Muhammet, mürettebat tarafından gezi teknesine alındı.
Bir süre battaniyeye sarılarak ısıtılmaya çalışılan Muhammet, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
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