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Yüzey temizleyici içti, hayatını kaybetti! Ölümlerin ardındaki sır perdesi aralandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 20:28
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Son günlerde yüzey temizleyici içip hayatını kaybetti haberleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Son olarak da Kağıthane'deki Mehmet Ergün'ün bu şekilde öldüğü haberi yayınlandı. Yüzey temizleyici ölümlerinin arkasında bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yüzey temizleyici içti, hayatını kaybetti! Ölümlerin ardındaki sır perdesi aralandı

Son günlerce yüzey temizleyici içti haberleri gündemde! En son Kağıthane'deki Mehmet Ergün'ün bu şekilde öldüğü haberi yayınlandı. Aslında bu ölümlerin arkasında bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.

Kanal D Haber ekipleri sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri satan kişilere ulaştı. Satıcılar polise yakalanmamak için sahte içkileri yüzey temizleyici etiketiyle kargolara teslim edip müşterilere gönderiyormuş.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yani, son günlerdeki ölümlerin arkasındaki haberlere yansıdığı gibi, yüzey temizleyici değil, sahte içkiymiş.

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MEĞER GİZLEME YÖNTEMİYMİŞ

Herkes ilk bakışta öyle olduğunu düşünüyor ama aslında bu sadece bir gizleme yöntemi. Gerçek ortaya çıktı. Sahte içkiyi beyaz bir bidonda yüzey temizleyici etiketiyle satıyorlar. Aynı cansız bedenin hemen yanı başında bulunan bu bidon gibi.

Son günlerde yüzey temizleyici içip öldü haberleri geliyor. Kağıthane'deki Mehmet Ergün gibi. Mehmet Ergün'ün ölümüne neden olduğu o yüzey temizleyicinin bidonu hala içeride duruyor. Bizim iletişime geçtiğimiz sahte içki satıcıları da işte benzer bir bidonun görselini bize atmıştı. İkisinin de üzerinde yüzey temizleyici yazıyor.

  • Türkiye'nin her yerine kargo var mı?
  • ⁠81 ile gönderiyoruz abi.
  • Kargo nasıl geliyor?
  • ⁠Bu şekilde geliyor.
  • Etiket, kamufle amaçlı.

Yani o ölüm bidonları, bir kargo uzaklarında, yüzey temizleyici etiketi altında…

YAKALANMAMAK İÇİN KAPIDA ÖDEME İSTENİYOR

Sahte içki satanlar Türkiye'nin 81 ilindeki kişilere hedef alıyor. Dolayısıyla da kargo firmalarını kullanması gerekiyor. O bidonları yüzey temizleyici adı altında kargolara veriyor. Üstelik yakalanmamak için de kapıda ödeme talep ediyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane sahte içki
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