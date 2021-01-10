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Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

10.01.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 10 yıldır kuaförlük yapan Turgay Karadaş (30), müşterilerini bu kez yüzeyi buz tutmuş Çıldır Gölü'nde tıraş etti.

Çıldır ilçe merkezinde kuaförlük yapan Turgar Karadaş, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde saç-sakal traşı yapmaya karar verdi. İş yerine gelen müşterinin buz üstünde traş teklifini kabul etmesi üzerine Karadaş, gölde hazırlık yaptıktan sonra çalışmaya başladı. Gölün yüzeyini kirletmemek için bez seren Karadaş, müşterisinin saç- sakal traşını yaptı. Vatandaşlar, buz üzerinde traşı şaşkınlıkla izledi.

Buz üstünde traş yaparak bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Turgay Karadaş, "Dükkanıma traş olamaya gelen müşterilerime 'buz üstünde traş olur musun' dedim, onlar da beni kırmadı. Kabul edince, bütün malzemelerimi alıp, göle geldim. Çıldır Gölü tanıtımında bir farkındalık olsun diye, buz üstünde traş etmeye başladım. Birkaç müşterim daha var sırada bekleyen, hava biraz soğudu, onları da traş ettikten sonra gideceğiz" diye konuştu.

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Buz üstünde traş olan Erol Topkaya ise "Buz üstünde traş olmak heyacan verici. Berber arakadaşımız farkındalık olsun diye böyle bir şey yapınca biz de kabul ettik, gayet de güzel oldu" dedi.

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(DHA)

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