Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne dalış yapıldı

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü üstünde bugün de güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nün su sporları alanında tanıtılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Valiliğinin organizasyonuyla bölgeye gelen dalgıç ekibi, yaklaşık 2 metrekare alanda buz kesip dalış için hazırlık yaptı. 3 kişilik ekibin yaklaşık 20 dakikalık dalışı sırasında aynı zamanda gölün altı da görüntülendi.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak keyfi yaşadığı Çıldır Gölü, bu kez dalgıç ekibine ev sahipliği yaptı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle söz konusu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, "Burada bu etkinlik ilk kez gerçekleşti. Çıldır Gölü'nün üstü nasıl etkinlikler için uygun ise buzun altı da aynı şekilde etkinlik yapmaya uygundur. Biz ulusal ve yerel sporcularımızı Norveç'e, Kutuplara değil, ülkemizin Çıldır Gölü'ne davet ediyoruz. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AFAD İl Müdürü Fırat Örs ise etkinliğin son derece başarılı ve verimli geçtiğini, devamının gelecekte gerçekleştirileceğini ifade etti.

Dalgıçlardan Recep Şen ise buzun altının muhteşem olduğunu vurgulayarak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Buzun oluşumu olağanüstü bir şey. Heyecandan soğuğu hissetmedim. Dalmaya meraklı olan insanların yaşaması gereken bir duygu. Dalış ekstrem bir spor. Bu da ekstrem bir aktivite. Rakım yüksek, 2 derece soğukta dalmak muhteşem bir duygu. Muhteşem bir deneyim. Muhteşem bir adrenalin. Şu an donmamız gerekiyor ama üşümüyoruz. Ülkemizdeki tek donan göl. İnsanlar buraya geldiğinde yaşayacakları birçok deneyim ve heyecan var. İnsanların canı sıkılmaya vakti olmayacak bir ortam var burada."

Dalgıç Muhittin Acar da Çıldır'ın Türkiye'de buz altında dalış yapılabilecek tek göl olduğunu belirterek, "Suyu inanılmaz berrak. Buz kalınlığı inanılmaz ve buz kalitesi mükemmel. İnşallah tekrar geleceğiz. Birçok arkadaşımızın da bu tecrübeyi yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

