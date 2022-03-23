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Yüzeyi mahvediyor! Sakın bu şekilde kullanmayın...

23.03.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hanımlarının temizlik yaparken sıklıkla tercih ettiği karbonat işleri daha da kolaylaştırıyor. Ancak yemeklerde, temizlikte, cilt ve genel sağlık gibi birçok kullanım alanı olan karbonatın kullanılmaması gereken yerler de bulunuyor.

Yüzeyi mahvediyor! Sakın bu şekilde kullanmayın...

Çoğu alanda pratik olan karbonat bazı durumlarda o kadar da faydalı olmuyor. Faydalı olmadığı gibi temizlenen eşyaya zarar veriyor. İşte karbonatın kullanılmaması gereken alanlar...

ANTİK GÜMÜŞ

Gümüşleri temizlerken alüminyum folyo ve karbonat kullanırsanız, parlatmak yerine karartırsınız. Bunun sebebi ise aşındırıcı olması. Yüzeyi mahvedebilir.

Yüzeyi mahvediyor! Karbonatı sakın bu şekilde kullanmayın...

ALÜMİNYUM TENCERE

Birçok metal yüzey karbonat ile temizleniyor ancak alüminyum tencereyi karbonatla temizlerken dikkatli olun. Hızlı ve ovalamada kullanıp durularsanız sorun olmaz ancak karbonatı tencerede uzun süre bekletirseniz oksitlenme olabilir.

Yüzeyi mahvediyor! Karbonatı sakın bu şekilde kullanmayın...

ALTIN KAPLAMA SERVİS PARÇALARI

Altın çatal-bıçak takımları altın değildir. Böylece kabartma tozu zımpara etkisi kolaylıkla çizilmelerine yol açar.

Yüzeyi mahvediyor! Karbonatı sakın bu şekilde kullanmayın...

MERMER YÜZEYLER

Mermer yüzeyler için sürekli karbonat kullanırsanız, hafif aşındırma özelliği yüzünden bir müddet sonra yüzeyde çizilmeler görülebilir.

Yüzeyi mahvediyor! Karbonatı sakın bu şekilde kullanmayın...


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