Yüzeyi mahvediyor! Sakın bu şekilde kullanmayın...

Çoğu alanda pratik olan karbonat bazı durumlarda o kadar da faydalı olmuyor. Faydalı olmadığı gibi temizlenen eşyaya zarar veriyor. İşte karbonatın kullanılmaması gereken alanlar...

ANTİK GÜMÜŞ

Gümüşleri temizlerken alüminyum folyo ve karbonat kullanırsanız, parlatmak yerine karartırsınız. Bunun sebebi ise aşındırıcı olması. Yüzeyi mahvedebilir.

ALÜMİNYUM TENCERE

Birçok metal yüzey karbonat ile temizleniyor ancak alüminyum tencereyi karbonatla temizlerken dikkatli olun. Hızlı ve ovalamada kullanıp durularsanız sorun olmaz ancak karbonatı tencerede uzun süre bekletirseniz oksitlenme olabilir.

ALTIN KAPLAMA SERVİS PARÇALARI

Altın çatal-bıçak takımları altın değildir. Böylece kabartma tozu zımpara etkisi kolaylıkla çizilmelerine yol açar.

MERMER YÜZEYLER

Mermer yüzeyler için sürekli karbonat kullanırsanız, hafif aşındırma özelliği yüzünden bir müddet sonra yüzeyde çizilmeler görülebilir.



