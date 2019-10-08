Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale’ye Ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye'ye planladığı askeri operasyon kapsamında yola çıkan yaklaşık 200 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine ulaştı.

Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde ilçeye giriş yaptı. Akçakaleli vatandaşlar gelen askeri konvoyu bayraklar ve alkışlarla karşıladı.

İçerisinde tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), akrep, kirpi, top ve çok sayıda askeri personelin de bulunduğu yaklaşık 200 araçlık konvoy geçtiğimiz yıl boşaltılan Akçakale Geçici Barınma merkezine girdi. Önceden ilçeye sevk edilen askeri konvoyda bulunan ZPT ve tank Akçakale çevresindeki Öncül, Ekinyazı ve Tatlıcak mahallesi kırsalına sevk edildi.

Öte yandan askeri konvoyun ilçeye giriş yaptığı sırada TSK'ya ait bazı iş makinelerinin sınır hattına doğru hareket ettiği gözlendi.

