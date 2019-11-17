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Yüzlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bulunan 3 çeşit balık türünden yüzlercesi, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bulunan 3 çeşit balık türünden yüzlercesi, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.
Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, sulama kanalında yüzlerce balığın telef olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DSİ ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Levrek, gökkuşağı ve yılan balığı türlerinin su yüzüne çıktığı görülürken, mahalleli balıkların zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Ekipler, balıkların neden telef olduğuyla ilgili inceleme başlattı.

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