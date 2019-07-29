HABER

Yüzlerce caretta caretta yumurtadan çıkamadan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içinde bulunan borulara müdahalesi sonucu, iddiaya göre yer değiştiren dere yatağı yüzlerce caretta carettanın yumurtadan çıkamadan ölmesine sebep oldu.Antalya’nın Alanya sahilleri, Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden birini oluşturuyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içinde bulunan borulara müdahalesi sonucu, iddiaya göre yer değiştiren dere yatağı yüzlerce caretta carettanın yumurtadan çıkamadan ölmesine sebep oldu.
Antalya’nın Alanya sahilleri, Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden birini oluşturuyor. Dünyada nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurta bırakacakları alanların koruma altına alınarak en ufak bir ışıktan dahi arındırılması gerekiyor. Ancak şezlonglar ve gelişigüzel sahile yerleştirilen materyaller caretta carettaların yumurtlamalarını çoğu zaman engelliyor. Bunun yanı sıra vatandaşların bilinçsiz davranışları da carettaları tedirgin ederek denize dönmesine sebep oluyor. Son olarak Alanya’da meydana gelen olay hayvanseverlerin büyük üzüntüye uğrattı.

"Koruyup kollamaya çalışıyorum"
Yaklaşık 13 yıldır gönüllü olarak caretta carettaların korunmasına üstlenen Güldane Şahin, Alanya’da bozulan dere yatağı sonucu yüzlerce caretta carettanın henüz yumurtadan çıkamadan öldüğünü görüntüledi.

“Çok üzgünüm”
Alanya’nın Yeşilöz mahallesi sahilinde bulunan caretta carettalarla ilgilendiğini belirten caretta caretta gönüllüsü Şahin, karşılaştığı manzara karşında çok üzgün olduğunu aktardı. Şahin, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birisini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavrular ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi’nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var. Bu dolum tesisinden 8 km’lik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Bu derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalı şekildeydi. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı su maruzuna kaldı. Hiçbir yuvayı kuramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm” dedi.

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Makas dehşetinde yaralan Begüm öldü, organları 4 kişiyi hayata bağladıMakas dehşetinde yaralan Begüm öldü, organları 4 kişiyi hayata bağladı
42 bin çocuk ilk kulacını portatif havuzlarında attı42 bin çocuk ilk kulacını portatif havuzlarında attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.