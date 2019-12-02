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Yüzlerce emekliyi dolandıran şebekeye operasyon (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 85 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin 900'den fazla emekliyi, kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek, tefecilik yaparak dolandırdıkları belirlendi. Bankacılık kanununa muhalefet ettikleri de belirlenen şüphelilere İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyon devam ediyor.

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/fotoğraflar // Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı/fotoğraflar // Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
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