Yüzlerce Evi Kül Eden Yangının Nedeni Araştırılıyor

Amerika’da yetkililer Denver kenti yakınlarında yaklaşık 1000 yapıyı kül eden yangının nedenini bulmaya çalışıyor. Yangın nedeniyle üç kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Boulder Bölge Şerifi soruşturma çerçevesinde bir yerde arama yapıldığını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Bölgedeki yangının beklenmedik bir sezonda gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Yangının söndürülmesinde kar yağışının da önemli bir katkısı oldu.

Yetkililer yangında en az 991 evin ve yapının yok olduğunu, yüzlercesinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Yangında üç kişi kayıp. Kayıp olan kişilerin ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Boulder Bölge Şerifi Joe Pelle, kayıp olan üç kişinin canlı bulunması ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Bölgede 25 cm kalınlığındaki kar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Yangında en az yedi kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bölgede yangından kurtulan evlerin bazılarında elektrikler kesik. Bölge halkına su, battaniye ve ısıtıcılar dağıtılıyor.

