MAGAZİN

'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sabahın erken saatlerinde Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'

Yürüyüş öncesi esneme ve ısınma hareketleri yapan Bülent Seyran'ın, bir hayli kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Ayak üstü gazetecilerin sorularına cevap veren oyuncu, yakın zamanda bir projeyle ekranlara döneceğini belirterek, "Bir dönem dizisiyle ekranlara dönüyorum. Türkiye ile beraber Rusya'da da aynı anda ekranlara gelecek. Çekimlerimiz başladı, ama dizinin diğer detaylarını yapım şirketi sizlerle paylaşır" dedi.

--11238560

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Seyran, "Özellikle Güney Amerika kıtasında geniş hayran kitlelerine sahipsiniz. Oradaki hayranlarınızın size bakış açısı nasıl, bu zamana kadar ilginç teklifler aldığınız oldu mu?" sorusuna, "Evet, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan bir dizi oldu ve hala yankıları sürüyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen sosyal medya üzerinden hala binlerce mesaj alıyorum. Dizi şu sıralarda İspanya'da yayınlanmaya başladı. Peru, Şili, Arap ülkeleri derken İspanya da eklendi. Bu ülkelerden yüzlerce evlilik teklifi aldım. Birçok enteresan mesaj geliyor ama beni en çok gülümseten evlilik teklifleri oluyor" dedi.

--11238558

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Seyran Fatmagül'ün Suçu Ne

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evlendikten sonra Mesut Özil dövmesi

Evlendikten sonra Mesut Özil dövmesi

Leonardo Dicaprio ihanete mi uğradı?

Leonardo Dicaprio ihanete mi uğradı?

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Keremcem-İlayda Erkök çifti el ele

Keremcem-İlayda Erkök çifti el ele

Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Seksi yıldızın oğluyla verdiği poz olay yarattı

Seksi yıldızın oğluyla verdiği poz olay yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.