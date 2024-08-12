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Yüzlerce füze ve SİHA... ABD İsrail'i uyardı: İran ordusunun eli tetikte! "Misilleme saldırısı bu hafta olabilir"

12.08.2024 20:58
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ABD İsrail'i uyardı: İran harekete geçiyor! Dünyanın diken üstünde takip ettiği Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanıyor. İran'ın İsrail'e saldırısı için ABD tarih verdi. Haniye suikastına misilleme saldırısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği saldırı öncesi attıklarına benzer şekilde ciddi hazırlıklar yaptığı da öğrenildi.

Yüzlerce füze ve SİHA... ABD İsrail'i uyardı: İran ordusunun eli tetikte! "Misilleme saldırısı bu hafta olabilir"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi üzerine İsrail yaklaşık iki haftadırsuikasta yanıt olarak İran'dan bir saldırı gelmesini bekliyor. Gelen son bilgiler ise tüm dünyada endişeleri artırdı. İran ordusunun "kayda değer hazırlıklar" yaptığı bildirilirken ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de İran’ın bu hafta İsrail’e saldırabileceğini öne sürdü.

İRAN'A YÜZLERCE FÜZE VE SİHA'YLA SALDIRMIŞLARDI

Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.

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Ayrıca paylaşımda, İsrail ve ABD’nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.

BEYAZ SARAY: “İRAN BU HAFTA İSRAİL’E SALDIRABİLİR”

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail’e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti. Kirby, İran’ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

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ABD ve müttefiklerinin 15 Ağustos’ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenmesi beklenen Gazze Şeridi’ndeki ateşkese dair müzakereler de dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabalara bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Kirby, bölgedeki istikrarsız duruma rağmen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Hamas’ın 15 Ağustos’taki müzakerelere ilişkin son açıklamasına değinen Kirby, "Herkesin perşembe günü orada olması ve bu işi bitirip bitiremeyeceğimizi görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, bu hafta yaşanacak herhangi bir gelişmenin bu görüşmeleri etkileyebileceğini ancak ABD’nin çözüm arayışında kararlı olduğunu aktardı.

HANİYE SUİKASTI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail abd
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