Yüzlerce göçmen ABD sınırına dayandı

Amerikan polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.Orta Amerika'dan gelen yüzlerce göçmen Meksika'nın Tijuana kentinde ABD sınırına hücum etti. Pazar günü 500 dolayında göçmenin başlattığı eylem sırasında polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu ve Tijuana ile San Diego arasındaki sınır kapısı saatlerce kapalı kaldı.

Pazar günü bin dolayında göçmen ABD'ye geçebilmek için gösteri yaptı. Gruptan kopan yüzlerce kişi ABD sınırını aşma teşebbüsünde bulundu. Sınırı geçmek isteyenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Meksika polisi kalabalığı engelleyemedi.

Sınır bölgesinde kaosu andıran manzaralar ortaya çıktı. Göstericilerin sınırdaki metal bariyerlere tırmanması üzerine ABD polisi göz yaşartıcı gaz sıktı. Sınır boyunca helikopterlerin devriye uçuşu yaptığı görüldü.

Gazdan korunmak için yüzlerini atkı ve mendillerle kapatan göçmenler öldürülmekten korktuklarını ve ilk bariyeri aştıktan sonra ABD topraklarına geçip geçmediklerini anlayamadıklarını söylediler. Göçmenlerin bir bölümü geri dönerken diğerleri arkasında Amerikan sınır muhafaza timlerinin bulunduğu dikenli dikenlere yöneldi. ABD topraklarına geçmeyi başaranlar göz yaşartıcı gazdan etkilenerek geri döndü.