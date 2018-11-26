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Yüzlerce göçmen ABD sınırına dayandı

26.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Yüzlerce Orta Amerikalı göçmen ABD sınırını geçmeye çalıştı.

Yüzlerce göçmen ABD sınırına dayandı

Amerikan polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.Orta Amerika'dan gelen yüzlerce göçmen Meksika'nın Tijuana kentinde ABD sınırına hücum etti. Pazar günü 500 dolayında göçmenin başlattığı eylem sırasında polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu ve Tijuana ile San Diego arasındaki sınır kapısı saatlerce kapalı kaldı.

Pazar günü bin dolayında göçmen ABD'ye geçebilmek için gösteri yaptı. Gruptan kopan yüzlerce kişi ABD sınırını aşma teşebbüsünde bulundu. Sınırı geçmek isteyenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Meksika polisi kalabalığı engelleyemedi.

Sınır bölgesinde kaosu andıran manzaralar ortaya çıktı. Göstericilerin sınırdaki metal bariyerlere tırmanması üzerine ABD polisi göz yaşartıcı gaz sıktı. Sınır boyunca helikopterlerin devriye uçuşu yaptığı görüldü.

Gazdan korunmak için yüzlerini atkı ve mendillerle kapatan göçmenler öldürülmekten korktuklarını ve ilk bariyeri aştıktan sonra ABD topraklarına geçip geçmediklerini anlayamadıklarını söylediler. Göçmenlerin bir bölümü geri dönerken diğerleri arkasında Amerikan sınır muhafaza timlerinin bulunduğu dikenli dikenlere yöneldi. ABD topraklarına geçmeyi başaranlar göz yaşartıcı gazdan etkilenerek geri döndü.

Meksika: Sınırdışı edilecekler

Amerikan polisinin plastik mermi kullandığı iddia edilirken Honduras hükümeti göçmenlere silahla karşı koyulmasını kınadı.

Göstericileri eleştiren Meksika İçişleri Bakanlığı kaba kuvvete başvuranların sınır dışı edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada zora başvuranların göçmenlerin davasına zarar verdiklerini söyledi. Tijuana'da tutuklandıkları açıklanan 24 Honduraslının federal makamlara teslim edilip edilmediği öğrenilemedi.

Göçmenleri Amerikan polisine taşla saldırmakla suçlayan ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen "yasa dışı eylemlere müsamaha edilmeyeceğini ve güvenlik nedenlerinden ötürü sınır kapılarının kapatılabileceğini" söyledi. Bakan suç işleyenlerden hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.

Haftalardır yol alan ve çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu 5 bin dolayındaki göçmenin biriktiği Tijuana'da gerginliğin arttığı bildiriliyor. Ülkelerindeki fakirlik ve şiddetten kaçtıklarını söyleyen Orta Amerikalılar ABD'ye geçmeye çalışıyor.

ABD yönetimi müstakbel Meksika yönetimiyle varılan anlaşmaya göre iltica başvuruları Amerikan mahkemelerinde karara bağlanıncaya kadar göçmenlerin Meksika'da kalacaklarını duyurdu. Başkan Donald Trump "Hepsi Meksika'da kalacak" diye konuştu.

Meksika İçişleri Bakanlığı'na atanan Olga Sanchez Cordero ABD ile Meksika arasındaki anlaşmanın henüz onaylanmadığını söyledi. Cordero'nun ofisinden yapılan açıklamada ‘gelecekteki Meksika hükümeti ile ABD arasında göçmenler konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığı' belirtildi.

DW, afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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