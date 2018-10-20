Yüzlerce Göçmen Guatemala-Meksika Sınırında Sıkıştı

Yüzlerce Orta Amerikalı, ABD’ye göç yolunda Guatemala ve Meksika sınırı arasında sıkışıp kaldı. Washington göçmen grubun geçtiği güzergahtaki ülkelere, bu kişilere geçiş izni vermemeleri ve evlerine geri göndermeleri için yoğun baskı yapıyor.
Başkanı Donald Trump’ın konvoy Amerika ulaşmadan ‘mutlaka durdurulmalı’ uyarısının ardından bugün Honduras ve Guatemala devlet başkanları bir araya gelerek konuyu görüştü. Amerika’da yaklaşan ara seçimler açısından da büyük önem taşıyan göçmenler konusunda Başkan Trump, yasal olmayan göçmenleri taşıyan otobüslerin durdurulmaması halinde Guetamala ve Honduras’a yapılan mali yardımları keseceği uyarısında bulundu.
Trump ayrıca gerekli olması halinde Meksika sınırına asker yığınağı yapacağını da açıkladı. Bugün Nevada’da açıklama yapan Trump, “Sanıyorum konvoyda bazı kötü insanlar var” diye konuştu ve sınıra yığınak yapacağı uyarısını yineledi.
Çoğu Honduras’taki şiddet olayları ve yoksulluktan kaçan göçmenler Guetamala’yla Meksika arasındaki köprüde sıkışmış durumda. Meksika polisi köprünün diğer tarafında barikat kurdu. Ancak göçmenlerin polise taş ve ellerine geçirdikleri nesneleri attığı, polisin de buna biber gazıyla karşılık verdiği belirtiliyor. Öte yandan bazı göçmenlerin sınırı aşabilmek adına köprü üzerindeki tellerden atlayarak sınırı yüzerek geçmeye çabaladıkları belirtiliyor. Sabah erken saatlerde Guetamala polisi iki otobüste bulunan 62 Honduraslı göçmenin köprüye ulaşmalarına engel olunduğunu açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Cuma akşamı devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Meksika kendi topraklarına yasal olmayan yollardan ya da şiddet yoluyla girilmesine izin vermeyecektir” dedi.
Honduras Devlet başkanı Juan Orlando Hernandez de Cuma gecesi Twitter’dan paylaştığı mesajında, Guetamala devlet Başkanı Jimmy Morales’ten de Honduras sınırında güvenliğin sağlanması için destek istediğini belirtti. Hernandez ayrıca geri dönmek isteyenlerin ulaşımlarının sağlanacağını söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü Mexico City’de mevkidaşı Luis Videgaray’la buluştu ve göçmenlerin konvoyunu durdurma konusunda yapılacakları görüştü. Pompeo Amerika’nın Sesi’nden Greta Van Susteren’e verdiği röportajda yasal olmayan göçmenlerin Meksika’yı kolayca geçemeyeceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.
Bazı rakamlara göre 4 bin bazılarına göreyse konvoyda toplam 3 bin kişi var bunların ne kadarının çocuk ve kadınlardan oluştuğu net olarak bilinmiyor. Honduras’ın San Pedro Sula şehrinden yola çıkan grup Guetamala ormanlarından Meksika’ya, oradan da Amerika’ya ulaşmayı hedefliyor. Şu ana kadar gruba karşı sınır devriyeleri ve polisin gösterdiği sert direniş gruptan bazılarını pes ettirse de, büyük bir çoğunluk bir şekilde yollarına devam ederek Amerika’ya ulaşacaklarını söylüyor.
Meksika, pasaportu ve geçiş izinleri olan kişilerin alınacağını ama sınırdan gruplar halinde geçişlere kesinlikle izin verilmeyeceğini yineledi. Buna karşın Dışişleri Bakanı, kendi ülkelerinde tehlike ve zor durumda olanların Meksika iltica başvurularını da değerlendirmeye alacaklarını belirtti. Meksika hükümeti sorunla başa çıkabilmek adına Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi’ne de yardım talebinde bulundu.
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