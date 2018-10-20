Yüzlerce Göçmen Guatemala-Meksika Sınırında Sıkıştı

Yüzlerce Orta Amerikalı, ABD’ye göç yolunda Guatemala ve Meksika sınırı arasında sıkışıp kaldı. Washington göçmen grubun geçtiği güzergahtaki ülkelere, bu kişilere geçiş izni vermemeleri ve evlerine geri göndermeleri için yoğun baskı yapıyor.

Başkanı Donald Trump’ın konvoy Amerika ulaşmadan ‘mutlaka durdurulmalı’ uyarısının ardından bugün Honduras ve Guatemala devlet başkanları bir araya gelerek konuyu görüştü. Amerika’da yaklaşan ara seçimler açısından da büyük önem taşıyan göçmenler konusunda Başkan Trump, yasal olmayan göçmenleri taşıyan otobüslerin durdurulmaması halinde Guetamala ve Honduras’a yapılan mali yardımları keseceği uyarısında bulundu.

Trump ayrıca gerekli olması halinde Meksika sınırına asker yığınağı yapacağını da açıkladı. Bugün Nevada’da açıklama yapan Trump, “Sanıyorum konvoyda bazı kötü insanlar var” diye konuştu ve sınıra yığınak yapacağı uyarısını yineledi.

Çoğu Honduras’taki şiddet olayları ve yoksulluktan kaçan göçmenler Guetamala’yla Meksika arasındaki köprüde sıkışmış durumda. Meksika polisi köprünün diğer tarafında barikat kurdu. Ancak göçmenlerin polise taş ve ellerine geçirdikleri nesneleri attığı, polisin de buna biber gazıyla karşılık verdiği belirtiliyor. Öte yandan bazı göçmenlerin sınırı aşabilmek adına köprü üzerindeki tellerden atlayarak sınırı yüzerek geçmeye çabaladıkları belirtiliyor. Sabah erken saatlerde Guetamala polisi iki otobüste bulunan 62 Honduraslı göçmenin köprüye ulaşmalarına engel olunduğunu açıkladı.