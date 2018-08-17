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Yüzlerce Google çalışanı "şeffaflık" talep etti

17.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Çin için sansür filtreleri içerdiği öne sürülen bir arama motoru projesi nedeniyle Google çalışanları yönetime çağrı yaptı.

Çağrıda, "ne geliştirdiğimizi bilmek hakkımız" denildi.Google, Çin için hazırlanan ve Çin yönetiminin talep ettiği sansür filtrelerini içerdiği öne sürülen arama motoru nedeniyle çalışanlarıyla karşı karşıya geldi. Google yönetimi, çalışanlara karşı şeffaf olunacağına dair açıklama yaptı.

Google'ın Çin'e özel bir arama motoru geliştirdiği ve arama motorunun Pekin'in talep ettiği sansür filtrelerini içerdiğine yönelik basına yansıyan haberler, kurum içinde huzursuzluğa yol açtı. 2017 yılından bu yana üzerinde çalışılan "Dragonfly" adlı projenin talep edildiği doğrultuda, insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl gösteriler gibi konuları filtrelediği öne sürülüyor.

Google CEO'su Sundar Pichai çalışanların çağrısı üzerine Perşembe günü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Google yönetimi çalışanlarına karşı şeffaf olmayı taahhüt etti. Pichai Google'ın sözkonusu projeyi henüz Çin'e sunup sunamayacaklarının belli olmadığını belirterek, "Projelerin henüz kesinleşmeden açıklanmasının sorun oluşturabileceği durumlarda, bilgileri saklı tutmayı tercih ettiklerini de" sözlerine ekledi.

"Ne geliştirdiğimizi bilmek hakkımız"

Google'ın yüzlerce çalışanı geliştirdikleri projelere ilişkin şeffaflık ve karar sürecine dahil olma yetkisi sağlanması yönünde yönetime kurumiçi çağrı yapmıştı. New York Times gazatesinin yer verdiği çağrıda, Google çalışanlarının "Acilen daha fazla şefafflığa ve karar verme sürecinde yer sahibi olmaya ihtiyacımız var" dediği belirtilmişti. Çalışanlar ne geliştirdiklerini bilmeye hakları olduğunu savunuyor.

Google ikinci kez çalışanlarıyla karşı karşıya geliyor. Daha önce de çalışanların kurum içi yaptıkları bir çağrı sonucu şirket ABD ordusuyla yapay zekaya yönelik bir projeyi sonlandırma kararı almıştı.

Google, sansür nedeniyle 2010 yılında Çin pazarından çıkmıştı. Çinli yetkililer YouTube ve Google da aralarında olmak üzere çok sayıda Amerikan şirketinin hizmetlerini sonlandırmıştı.

DW, reuters/GA, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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