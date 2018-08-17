Çağrıda, "ne geliştirdiğimizi bilmek hakkımız" denildi.Google, Çin için hazırlanan ve Çin yönetiminin talep ettiği sansür filtrelerini içerdiği öne sürülen arama motoru nedeniyle çalışanlarıyla karşı karşıya geldi. Google yönetimi, çalışanlara karşı şeffaf olunacağına dair açıklama yaptı.

Google'ın Çin'e özel bir arama motoru geliştirdiği ve arama motorunun Pekin'in talep ettiği sansür filtrelerini içerdiğine yönelik basına yansıyan haberler, kurum içinde huzursuzluğa yol açtı. 2017 yılından bu yana üzerinde çalışılan "Dragonfly" adlı projenin talep edildiği doğrultuda, insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl gösteriler gibi konuları filtrelediği öne sürülüyor.

Google CEO'su Sundar Pichai çalışanların çağrısı üzerine Perşembe günü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Google yönetimi çalışanlarına karşı şeffaf olmayı taahhüt etti. Pichai Google'ın sözkonusu projeyi henüz Çin'e sunup sunamayacaklarının belli olmadığını belirterek, "Projelerin henüz kesinleşmeden açıklanmasının sorun oluşturabileceği durumlarda, bilgileri saklı tutmayı tercih ettiklerini de" sözlerine ekledi.