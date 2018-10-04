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Yüzlerce hukuk profesöründen Senato'ya Kavanaugh çağrısı

04.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Yüzlerce hukuk profesörü Amerikan Senatosu’na cinsel saldırıyla suçlanan Brett Kavanaugh’u Yüksek Mahkeme üyesi olarak seçmeme çağrısında bulundu.

Yüzlerce hukuk profesöründen Senato'ya Kavanaugh çağrısı

ABD genelinden 650 hukuk profesörü New York Times için kaleme aldıkları ortak mektupta ABD Senatosu'na çağrıda bulundu. Profesörler ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'un "bu göreve gelmek için gerekli tarafsızlığa sahip olmadığını" belirtti. Mektupta bu durumun Senato Adalet Komisyonu'nda dinlendiği sırada da anlaşıldığı ifade edildi. Kavanaugh'un 27 Eylül'deki sorguda kendisine soru soranlara "kışkırtıcı ve taraflı" yanıtlar verdiğine dikkat çekilen mektupta, "Bu sorgunun konusu herkes için acı vericiydi. Ancak Kavanough kendisine soru soranlara, doğruluk arayışında açık olmak yerine agresif tepki gösterdi" denildi. Söz konusu mektubun bugün aynı zamanda Amerikan Senatosu'na sunulacağı belirtildi.

Hukuk profesörleri Kavanaugh'un Adalet Komisyonu'ndaki oturumu "önyargılı" diye nitelendirdiği ve senatonun yeni bilgiler ışığında neler olup bittiğini anlamaya çalışmasını kabul etmek yerine, olayları "hesaplı ve organize bir siyasi darbe" şeklinde nitelendiğine dikkat çekti. Mektupta, "Oysa hakimler haksız olarak algılanabilecekleri bir tehlike varsa o zaman (kenara çekilerek) yer açmalıdır" denildi.

Amerikan Senatosu'nda çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell bu hafta Kavanaugh'u Yüksek Mahkeme üyesi olarak onaylanmasını planlıyor. Senato'da yarın yarın süreç hakkında, cumartesi günü ise Kavanaugh'un üyeliği hakkında nihai oylamanın yapılması planlanıyor. Cumhuriyetçi lider McConnell senatörlerin bu süre içinde FBI'ın Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı suçlamasına dair raporunu incelemek için yeterince zamanı olacağını belirtti.

FBI cinsel saldırıyla suçlanan Brett Kavanaugh hakkında soruşturma başlatmıştı. Prof. Dr. Christina Blasey Ford'un da aralarında bulunduğu üç kadın Kavanaugh'u 1980'li yıllarda kendilerine cinsel saldırı ve tacizde bulunmakla suçluyor. Kavanaugh ise kendisine yönelik suçlamaları geri çeviriyor.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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