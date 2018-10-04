Yüzlerce hukuk profesöründen Senato'ya Kavanaugh çağrısı

ABD genelinden 650 hukuk profesörü New York Times için kaleme aldıkları ortak mektupta ABD Senatosu'na çağrıda bulundu. Profesörler ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'un "bu göreve gelmek için gerekli tarafsızlığa sahip olmadığını" belirtti. Mektupta bu durumun Senato Adalet Komisyonu'nda dinlendiği sırada da anlaşıldığı ifade edildi. Kavanaugh'un 27 Eylül'deki sorguda kendisine soru soranlara "kışkırtıcı ve taraflı" yanıtlar verdiğine dikkat çekilen mektupta, "Bu sorgunun konusu herkes için acı vericiydi. Ancak Kavanough kendisine soru soranlara, doğruluk arayışında açık olmak yerine agresif tepki gösterdi" denildi. Söz konusu mektubun bugün aynı zamanda Amerikan Senatosu'na sunulacağı belirtildi.

Hukuk profesörleri Kavanaugh'un Adalet Komisyonu'ndaki oturumu "önyargılı" diye nitelendirdiği ve senatonun yeni bilgiler ışığında neler olup bittiğini anlamaya çalışmasını kabul etmek yerine, olayları "hesaplı ve organize bir siyasi darbe" şeklinde nitelendiğine dikkat çekti. Mektupta, "Oysa hakimler haksız olarak algılanabilecekleri bir tehlike varsa o zaman (kenara çekilerek) yer açmalıdır" denildi.