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  4. Yüzlerce kadına tecavüzü istismarı organize eden Adnan Oktar'dan mahkemede küstah sözler: "Bana şurada bir oda verseler kadına şiddeti bitiririm!"

Yüzlerce kadına tecavüzü istismarı organize eden Adnan Oktar'dan mahkemede küstah sözler: "Bana şurada bir oda verseler kadına şiddeti bitiririm!"

11.10.2024 12:31
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Binlerce insanın hayatını alt üst eden, organize suç örgütü lideri olan ve istismarları planlayan Adnan Oktar Van Cezaevi'nde yatıyor. Adnan Oktar'ın bugün yeniden yapılanma davası devam ediyor. Adnan Oktar, mahkeme sırasında küstah tavırlarına devam ediyor.

Yüzlerce kadına tecavüzü istismarı organize eden Adnan Oktar'dan mahkemede küstah sözler: "Bana şurada bir oda verseler kadına şiddeti bitiririm!"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamlayıp Adnan Oktar'ın 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onamıştı. Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmuyor.

Daha önce örgüte üye avukatlarla istediği kadar görüşme yapan ve onları istismar eden Adnan Oktar'ın foyası meydana çıkmış ve görüş sayısı azaltılmış kamerayla izlenme kararı çıkmıştı.

DURUŞMADA KÜSTAH SÖZLER

Van Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adnan Oktar; duruşmada 'Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm' dedi.

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Adnan Oktar
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