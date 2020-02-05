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Yüzlerce kadını para için boş yere ameliyat etti!

05.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ya da yanlış ameliyat etmek suçundan üç yıl önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ian Paterson adlı meme cerrahıyla ilgili bağımsız soruşturma tamamlandı.

Yüzlerce kadını para için boş yere ameliyat etti!

Paterson'un cerrahlık yaptığı 14 yıl içinde ölen 23 hastasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

2018'de başlatılan soruşturma sonunda yayımlanan raporda, Paterson'un 11 bin hastasının yeniden muayene edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Paterson'un birlikte çalıştığı başka bir doktor mahkemeye sevk edilirken, beş diğer meslektaşı hakkında da soruşturma başlatılması istendi.

Raporda, "her seviyedeki kaçınma ve inkâr kültürünün" Paterson'un bu kadar süre boyunca yanlış ve gereksiz ameliyatlar yapmasına izin verdiği vurgulandı.

YASA DIŞI 'GÖĞÜS ARASI MASTEKTOMİSİ'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde ve özel hastanelerde çalışan Paterson, 2017'de 17 ayrı "kasıtlı yaralama" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra Temyiz Mahkemesi, Paterson'un cezasını 20 yıla çıkardı.

Mahkeme kayıtlarında Paterson'un birçok hastasına yasal olmayan "göğüs arası mastektomisi" yaptığı belirtiliyor. Bu yöntemde memenin tamamı alınmıyor, göğüs arasına gelen üst bölümü kalıyor. Dışarıdan hastanın iki memesi de varmış gibi görünüyor. Ancak uzmanlar, geride doku bırakıldığı için kanser bir süre sonra geri geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere ameliyat IAN PATERSON Kadınlar

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