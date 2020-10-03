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Yüzlerce kamyon lastiği cayır cayır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan yüzlerce eski kamyon lastikleri alev alev yandı.Yangın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan tır garajının yakınındaki boş alanda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan yüzlerce eski kamyon lastikleri alev alev yandı.
Yangın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan tır garajının yakınındaki boş alanda meydana geldi. Sulak alanda toplanan yüzlerce kamyon lastikleri iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Cayır cayır yanan yüzlerce kamyon lastiğinden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü siyaha çevirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri, ulaşılması zor yangın alanına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kamyon lastiklerinden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerince, lastiklerin yakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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