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Yüzlerce kiloluk atlar kazanın etkisiyle böyle havaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de çevreyolunda meydana gelen kaza sonucunda telef olan 2 atın kaza görüntüleri ortaya çıktı.Eskişehir’de başıboş iki atın çevreyolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada 2 at telef oldu.

Yüzlerce kiloluk atlar kazanın etkisiyle böyle havaya uçtu

Eskişehir’de çevreyolunda meydana gelen kaza sonucunda telef olan 2 atın kaza görüntüleri ortaya çıktı.
Eskişehir’de başıboş iki atın çevreyolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada 2 at telef oldu. Kaza anı yoldan geçen bir araç tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belli olmayan bir vatandaş yola atlayan 2 atı bağlı oldukları ipten tutmaya çalıştı. Ürken atlar birden çevreyolunun diğer şeridine atladı. Süratli gelen Musa Özgür idaresindeki 16 AAT 714 plakalı otomobilin atları son anda fark etmesine rağmen 2 at, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Özgür’ün arkasında bulunan 26 E 7710 plakalı kamyon ise yerde yatan atın üzerinden geçti.
Öte yandan, kaza sonrasında çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şerit halinde devam etti. Uzun kuyruklar oluşurken, trafik atların ve kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucunda yeniden üç şerit olarak trafiğe açıldı.

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