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Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Yüzlerce sporsever bir araya gelerek, çeşitli alanlarda spor yaptı.Düzenlenen International Sports & Wellnes Show kapsamında yüzlerce sporseverin bir araya geldiği uluslararası bir festival düzenledi.

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

Yüzlerce sporsever bir araya gelerek, çeşitli alanlarda spor yaptı.

Düzenlenen International Sports & Wellnes Show kapsamında yüzlerce sporseverin bir araya geldiği uluslararası bir festival düzenledi. Her yaştan sporseverin katılım gösterdiği spor etkinliklerinde; zumba, fitness, aqua fitness gibi fiziksel aktiviteler yapıldı.

Fiziksel performans uzmanı Selçuk Değirmenci yaptığı açıklamada, burada 3 saat boyunca aralıksız egzersiz yaptıklarını vurgulayarak, “İnsan performansının ne kadar ileriye gidebileceğini göstermek amacıyla bu etkinliği yaptık. Diğer yandan ‘challenger war’ adlı bir organizasyonumuz var. Belirli parkurlarda uluslararası elit 24 atlet yarışacak. Kazanan yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Bu organizasyonun ilki burada yapılacak. Sene içinde bu tür organizasyonlar devam edecek. Seneye aynı yerde burada yılın kazananını belirleyeceğiz. Dünyada sadece yapay zekayla formatlanan GPS spor teknolojisini de burada prototipini tanıtıyoruz” dedi.

Bu tür etkinlikleri yurtdışına ve televizyona taşımak istediklerini dile getiren Değirmenci, “Çünkü gerçekten insan kapasitesinin nerelere gidebileceğini görebileceğimiz bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

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