Yüzlerce kişi istedi! Ne olursa olsun ineğini kimseye satmıyor

Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde 20 senedir hayvancılıkla uğraşan 33 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ay-yıldızlı bir deseni olan "Cemre" isimli bir ineğe sahip. 2 buçuk yaşında ve 450 kilogramlık ağırlığındaki inek, görenleri şaşkına çeviriyor. Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişinin talip olduğu ineği sahibi kimseye satmıyor.

''YÜZLERCE KİŞİ İSTEDİ''

Düveyi özel olarak baktığını söyleyen Murat Kocaman, "Bu hayvanımız 2 yıldır bizde. Yoldan geçerken otlamadaydı. Gördüm ve beğendim. ’Değeri neyse ver’ bize bunu dedim. Fiyatı önemli değil bakacak mısın, satacak mısın dedi. 2 yıldır ben bakıyorum. Geçen yıldan günümüze kadar 100’lerce kişi istedi. Kimseye satmadık. Ay- yıldız simgesini taşıyan bir gururumuz. Türkiyemizin gururudur. Çok isteyen oldu ama biz adama dedik ki böyle bir hayvanın değeri 10 bin TL ise ben satmamak için 500 bin TL istedim. Adam da fiyat veremedi. Bunu çok özel besliyoruz. Çok seviyoruz" dedi.

(İHA)

