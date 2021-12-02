Yüzlerce kişi parasını kaybetti! 'Bitrota' isimli kripto para borsasına soruşturma

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi'ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İKİ YÖNETİCİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 'Bitrota' isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin 2018 yılında Kayseri'de kurulduğu ve bir süre sonra buradan taşındığı bilgisine ulaşıldı. Şirket yöneticileri K.A. ve H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken, şahıslar hakkında daha önceden Hatay ve İstanbul'da işlem yapıldığı öğrenildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.A. ve H.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

YÜZLERCE VATANDAŞ PARASINI KAYBETTİ

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylara göre şirket yöneticilerinin ‘Talent’ adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti.

"CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Hatay'da arkadaşlarıyla girdiği Bitrota borsasında 200 bin TL değerinde token aldıklarını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen E.C.K, “Kentin her tarafında, bu adamın şirketinin reklamı vardı. Ben de araştırıp bu işe girmeye karar verdim ve Defne ilçesinde bulunan Bitrota ofisine gittim. Oradan da bilgiler alarak, daha sonra kredi çekip, üstüne arabamı satıp, bir iki arkadaşımla beraber 200 bin TL’lik yatırım yaptık. İlk günlerde, günde 2 bin TL para kazandık. Daha sonra 'güncellemeye var deyip' sistemi kapattılar. Güncelleme açıldıktan sonra, Bitrota içinde yer alan 'talent' tokeninin fiyatı düşmeye başladı. Sonra sistem bir daha kapandı ve aldığımız tokenin satışına izin verilmedi. Uygulamayla ilgili yeni arayüz çalışması olacağını söyleyip, zaman kazandılar. Ayrıca, görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı. Mağduruz, bu yatırımı yaptığımız 3 arkadaşımızla CİMER’e şikayette bulunduk” diye konuştu.

"PARA YATIRDIK, SONUÇ HÜSRAN OLDU"

Sisteme dahil olmak için kredi çektiğini belirten ev kadını S.S. de, “Bu işe mart ayında girdik, bizimle beraber çok kişi bu işe girişmişti. Biz de her tarafta reklamı olan bu şirkete kredi çekip 80 bin TL para yatırdık. Baktık ki tamircisi, oto galericisi, kafe işletmecisi, inşaatta çalışan işçisi herkes bu işin içinde. Biz mağdur olduk. Bizimle beraber kredi çekip bu işe yatırım yapanlar oldu. Şirket sahibi, birden sistemle beraber ortadan kayboldu. Bu konuda CİMER’e şikayette bulunduk” ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan F.D. ise, “Şahıs burada birçok yeri ziyaret edip, yüklü miktardaki paralarla herkesin gözünü boyadı. Biz de ikna olduk, para yatırdık ama sonuç hüsran oldu. Gerekli şikayetleri yaptık, şahsın bulunması ve gereken cezayı almasını devletimizden bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA

