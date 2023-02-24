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Yüzlerce kişiye mezar olmuştu! Rönesans Rezidans için reklam filmi çektirmiş: 'En önemli özelliği...'

24.02.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans ile yeni gelişmeler yaşandı. Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Görüntüler güvenlik vaadiyle satıldığı belirtilen rezidansın, en önemli özelliğinin peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.

Yüzlerce kişiye mezar olmuştu! Rönesans Rezidans için reklam filmi çektirmiş: 'En önemli özelliği...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ili etkileyen depremler çok sayıda binanın yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Yıkılan binalardan biri de Hatay'daki Rönesans Rezidanstı. 'Cennetten bir kare' diye sosyal medyada reklamı yapılan rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Rezidans ile ilgili Çoşkun'un reklam filmi çektirdiği ortaya çıktı. Görüntüler güvenlik vaadiyle satıldığı belirtilen rezidansın, en önemli özelliğinin peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.

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'REZİDANSIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ...'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yüzlerce kişiye mezar olan "Cennetten bir kare" sloganıyla satışı yapılan Rönesans Rezidansın "güvenliğin önde tutulduğu bir mekan" olarak satıldığı ortaya çıktı.

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Yerel bir haber kanalında yer alan haberde, Mimar Yaşar Coşkun ile İnşaat Mühendisi Yalçın Coşkun kardeşlerin sahip olduğu Antis Yapının oluşturduğu 249 konutlu Hatay'da ilk "Rezidans Yaşam Projesinin tamamlanmak üzere olduğu, konut sahiplerine Mayıs ayında anahtar teslim yapılacağı yer aldı.

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Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre 10.5 dönüm alan üzerine 6 ve 12 katlı 4 bloktan oluşan toplam 249 konutlu Rönesans Rezidans evlerinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, çocuk oyun aletleri, jimnastik, fitness alanı, şelale, kamelyalar, oturma alanları, basketbol sahası, bisiklet parkurları, market, kafe ve pastanenin olduğu belirtilerek, rezidans projesinin en önemli özelliğinin ise peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.

Görüntülerde, Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapmak istediklerini ve ortaya böyle bir fikir çıktığını belirterek, Rönesans Rezidansın en çok sosyal yaşamın, güvenliğin ve ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan olduğunu söyledi.

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"RÖNESANS REZİDANSIN EN ÇOK..."

Görüntülerde, Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapmak istediklerini ve ortaya böyle bir fikir çıktığını belirterek, Rönesans Rezidansın en çok sosyal yaşamın, güvenliğin ve ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan olduğunu söyledi.

Coşkun, 9 bin metrekarelik kapalı otoparklardan asansörle herkes kendi dairesine çıkabildiğini, bu yapının 3 bağımsız apartmandan oluştuğunu belirterek "Bu 3 apartmanı bir araya getirmemizin sebebi kıbleden yararlanmak. Buradaki her apartmanda 5 daire var. 5 dairenin 4 tanesi güney – doğu cephesine bakıyor" dedi.

REZİDANSIN ENKAZI KALDIRILDI

Öte yandan 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı.

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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