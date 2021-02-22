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Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

22.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

İngiltere'de yapılan bir kalp nakli, acil nakil bekleyen hastalar için umut yarattı. 'Durmuş' bir kalpten yapılan nakil 6 kişiye umut oldu.

İngiltere’deki Royal Papworth Hastanesi'nden doktorlar ölü bir kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak 16 yaşındaki bir çocuğa nakletmeyi başardı. Bu yöntemle 10 gün içerisinde 5 çocuğa durmuş kalp nakli gerçekleştirildiği ifade belirtildi.

İngiltere’deki Royal Papworth Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan doktorlar, ölü bir kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak 16 yaşındaki Anna Hadley adlı başka bir hastaya nakletmeyi başardı. İşlemin kalp nakli bekleyen yüzlerce kişiye umut olduğunu söyleyen doktorlar bu yöntemin daha fazla yaygın hale gelebileceğini ifade etti.

DURAN KALP 7 SAATTE ÖZEL TEKNİK İLE ÇALIŞTIRILDI

İşlemin, "Ölümünden sonra bağış’ (DCD) adı verilen program kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilirken, işlemde organlarını bağışlamayı kabul eden kişinin cansız bedeninden kalp, 7 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırılmaya başlandı.

Kalp daha sonra 16 yaşındaki Anna Hadley adlı kişiye nakledildi. Hadley’in yanı sıra yaşları 12 ve 16 arasında değişen 5 çocuk için aynı yöntem uygulanarak nakil işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

"ARTIK DURUP SOLUKLANMIYORUM"

Uygulanan yöntemle kalp nakli gerçekleşen 14 yaşındaki Freya Heddington da “Uzun yürüyüşlere çıkabiliyor, dağa tırmanabiliyorum ve bunları yapmak için artık durup soluklanmam gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Doktorlar bu işlemin kalp nakli bekleyen yüzlerce kişiye umut olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'de Haziran 2019 yılında ilk kez ‘kalp ölümünden sonra bağışlanmış bir kalbin başka bir hastaya nakli’ gerçekleştirilmişti.

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