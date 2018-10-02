Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Rusya'nın Kaliningrad kenti açıklarında seyir halinde olan feribotta meydana gelen sebebi açıklanmayan patlamanın ardından çıkan yangına kurtarma ekipleri müdahale etti.
İlk gelen bilgilere göre Rus ve Litvan kurtarma ekipleri tahliye operasyonu başlattı ve feribottaki 298 yolcu ve 37 personeli tahliye etti.
Regina Denizyolları'na ait feribot Almanya'nın Kiel limanından Litvanya'nın Klaipeda kentine ulaşmak için yola çıkmıştı.
Patlamanın kazan dairesinde çıktığı tahmin ediliyor. İlk belirlemelere göre olayda hayatını kaybeden kimse olmadı.
TASS haber ajansının aktardığına göre yolcular ve mürettebat güvenli bir yere tahliye edildi. Ancak geminin motorları durduğu için sürüklenmeye devam ediyor.
Öte yandan yetkililer gemideki yangının söndürüldüğünü belirtti.
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