HABER

Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 02:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Kuyucu Mahallesi kırsalında toplu halde bulunan yaklaşık 200 civarında eski araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yakılan lastiklerin çıkardığı dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.

Civardaki köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olay yerinde konuşan Kuyucu Mahallesi Muhtarı Ertan Karadeniz, lastiklerin, içindeki bakır telleri ele geçirmek için birileri tarafından yakıldığını öne sürdü. (İHA)

PARTNERGeçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın! Geçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın!
Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybettiYolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti
Düğün dönüşü feci kaza!Düğün dönüşü feci kaza!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza!

Acı haber gece yarısı geldi! Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı istedi Morales'in istifa etti!

Ordu istedi başkan istifa etti!

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü!

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.