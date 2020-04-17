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  4. Yüzlerce metrelik kuyruk! Sebebini duyan şaştı kaldı

Yüzlerce metrelik kuyruk! Sebebini duyan şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar sokaklarda yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun başladığı noktanın kasap olması ise görenleri şaşırttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sokağa çıkma yasağı koronavirüs

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