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Yüzlerce minik kotları ile metrelerce ‘iyilik’ kuyruğu oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Denizlide başlatılan ’Kotunda İyilik Var Projesi’ tüm hızıyla sürerken, projenin son katılımcıları metrelerce kuyruk oluşturarak kotları ile iyilik yapmak isteyen yüzlerce minik öğrenci oldu.

Denizlide başlatılan ’Kotunda İyilik Var Projesi’ tüm hızıyla sürerken, projenin son katılımcıları metrelerce kuyruk oluşturarak kotları ile iyilik yapmak isteyen yüzlerce minik öğrenci oldu. Projede Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan atölyede bağışlanan kot ve kanvas pantolonlar; çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüyor.
Gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanan “Kotunda İyilik Var” Projesi ile geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya devam ediyor. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli’deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikiliyor. Çantasını getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. AVM, hedeflenen 5 bin adet kalemliği kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli’de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.

Miniklerin bağış için metrelerce kuyruk oluşturması herkesin taktirini topladı
Kampanyanın son katılımcıları kentteki okullarda eğitim gören ana okulu ve ilk okul öğrencileri oldu. Ellerinde kot ve kanvas pantolonlar ile öğretmenlerinin gözetiminde AVM’ye gelen minikler, önce pantolonlarını proje için bağışladı. Ardından çanta ve kalemlik dikimini izledi.
Miniklerin iyilik için metrelerce kuyruk oluşturmaları ise AVM ziyaretçileri tarafından takdir topladı. Çocuklar bağladıkları kotlar ile çevrenin korunacak ve maddi durumu yetersiz olan akranlarına için kırtasiye malzemeleri ile dolu kalemlik olarak geri dönecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Çocuklar, Alışveriş Merkezi Yönetiminin projeyi anlatmasından sonra projenin ekonomiye katkısını, projenin nasıl başladığını, kaç kalemlik dikileceğini sordular. Ardından kampanya ile ilgili kot parçalarının üstüne duygu ve düşüncelerini yazarak Dev Çanta iskeletinin üzerine bağladılar.

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