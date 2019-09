Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2019’da yüzlerce modifiyeli araç bir araya geldi. Festivalin sonunda trafiğe kapalı alanda drift şov yapıldı. Festivale katılan modifiye tutkunları, kendilerinin akıllarda yer edinenin aksine hıza karşı olduklarını vurguladı.

Yüzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2019’da bir araya geldi. Rengarenk araçlarını sergileyen ve birinci olabilmek için yarışan araç sahipleri, alanda düzenlenen Ersan Er konseriyle de müzik şöleni yaşadı. Kenan Sağdıç isimli modifiye tutkununa ait aracın birincilik ödülü aldığı festivale katılan yüzlerce araç hem renkleri, hem teknik donanımları, hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı. Araçlardan yükselen müzik sesleriyle kendinden geçen araç sahipleri ve arkadaşları, oyun oynayıp halay çekmeyi de ihmal etmedi.

Eski Ulus Pazarı Meydanı’nda kurulan festival alanında oluşturulan trafiğe kapalı alanda sıkı güvenlik önlemleri altında drift şov da yapıldı. O anlar İHA tarafından havadan görüntülendi. Modifiye tutkunları, kendilerine karşı olumsuz bir algının olduğunu öne sürerek, akıllardakinin aksine yüksek hıza ve tehlikeli sürüşe karşı olduklarını söylediler. Modifiye araçlara ses sistemi yapan bir vatandaş, “Bunu yapma amacımız insanlara kaliteli müzik dinletmek. Hem insanların bütçesine de uygun bir sistem. Toplam 280 lira masrafı var aracın. Aracın kendisi ise 15 bin lira” dedi.

Aracının Türkiye’de benzeri olmadığını söyleyen bir sürücü ise, “Türkiye’de tek olarak kabul ettiğimiz bir araç. Üstüne bir araç çıkarsa bu aracı yakmaya talibiz. Bu kadar iddialıyız. Her girdiğimiz fuarda kendimizi sevindirip, rakiplerimizi üzüyoruz. Bu da bizim modifiye alemine getirdiğimiz haklı rekabetin bir sonucu” diye konuştu.

Sadece trafiğe kapalı alanlarda hız yaptıklarını dile getiren araç sahibi, “Araç 245 kilometre hızı 13 saniyede görüyor. Hızı sadece trafiğe kapalı alanlarda yapıyoruz. Zaten hıza karşıyız. Emniyet kemerimizle, çevreye rahatsızlık vermeden, insanların hayatını tehlikeye atmadan araç kullanıyoruz. Burada tamamen görsel amaçlı, emeğimize karşılık araçlarımızı getirdik. Otobanlarda kesinlikle hız yapmayalım. Emniyet kemerlerimiz takılı olsun. Can güvenliği bizim için çok önemli” dedi.

Modifiye tutkusunun daha çok görsel amaçlı olduğunu kaydeden genç sürücü ise, “Normal arabalar hoşumuza gitmiyor. Bu tarz araçlar daha çok hoşumuza gidiyor. Kendimize göre özelleştirmek, kişiselleştirmek daha çok zevk veriyor bize. Aracın yaklaşık 30 bin lira masrafı var. Kendisi 40 bin lira. Aracım ağır olduğu için hız yapmıyorum, hız yapmayı da sevmiyorum. Hız yapmaya karşıyız. Biz daha çok görsel amaçlı fuarlara katılıyoruz. Emniyet kemeri de her zaman takılı. Kimsenin canına mal olmayalım” ifadelerini kullandı.

Egzoz nedeniyle çok ceza yediklerine dikkat çeken bir başka genç araç sahibi, “Egzoz sadece görüntü amaçlı. Çok yüksek ses çıkarmıyor ama polisler tarafından çok abartılıyor. Sadece teknik değişiklikten dolayı bile ceza yazabiliyorlar bize. Aracın fabrika çıkışı bu zaten. Bizim yaptığımız değişiklik sadece yaylarla alakalı. Ama emniyet tarafından çok abartılıyor. Dün bazı arkadaşlarımızın bununla alakalı araçları bağlandı. Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Biz sadece arabalarımızı seviyoruz. Biz de kendimizi buna verdik” diyerek sitemde bulundu.

Aracıyla görsel birincilik ödülünü kazanan Kenan Sağdıç, “O kadar çok teknik değişiklik var ki anlatmakla bitmez. Bu bizim yaşam biçimimiz olmuş. Ama en azından kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Devlet büyüklerimizden de istiyoruz ki bizi biraz rahat bıraksınlar. Kimseyi rahatsız etmiyoruz, görselliğe önem veriyoruz. Yaptığımız çok kınanıyor, rahat gezemiyoruz sokaklarda. Biz bu işi seviyoruz, bu işten ekmek kazanıyoruz. Hız elbette yapıyoruz, riske atacak şekilde değil de örneğin İstanbul Park’a giderek yapıyoruz. Artık Türkiye’nin gençleri bazı şeyleri aştı. Emniyet kemeri tabii ki takıyoruz, takmasak da taktırıyorlar” dedi.

Efsane olmuş yerli marka aracıyla festivale katılan genç sürücü, “Bu işi seviyoruz. Çocukluktan gelen bir aşk. Mecbur yaşatmak zorundayız ki gençlerimiz görsün. Bu araba 93 model. Türkiye’nin en orijinali şu anda. Bir tane değişeni ve kazası yok. Dedemizin arabası. Garajdan çıkma ve temiz bir aracımız” diye konuştu.

Çekmeköy Car Fest’te mavi renkli saçlarıyla dikkat çeken kadın modifiye tutkunu ise şunları söyledi:

“Renkli olan her şeyi çok seviyorum. Favori rengim mavi. Bu araçlara karşı trafikte özellikle polisler biraz fazla ön yargılı oluyorlar. Her modifiyeli araç trafik canavarı değildir. Modifiye bir yaşam tarzıdır ve gerçekten insanlar bunu zevk alarak bir yaşam biçimine dönüştürmüş. Trafik kurallarına da uyuyoruz. Serserilik vesaire modifiyeyle alakalı bir şey değil. Bu insanın psikolojisiyle alakalı ve bunu insanın arabasının görüntüsünden anlayamazsınız.”