- Yüzlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı. Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak geldikleri Edirnekapı Şehitliği'nde çelenk bıraktılar, Andımız'ı okudular. .

Grup adına adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) basın sözcüsü Hakan Şener, "Bugün 19 Mayıs 1919’un 100. Yıldönümü. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. Yıldönümü. Bütün milli bayramlarımız çok önemli ancak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ilk kıvılcımın atılması, ilk mücadelenin Samsun’dan başlayarak Anadolu’ya yayılmasının 100. yıldönümü. Bu milli gururu damarlarında hisseden bütün arkadaşlar buradalar. Burada onlarla beraber olmaktan çok mutluyuz." dedi.