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Yüzlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

  19  Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı.

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı. Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yol alıyor. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.

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