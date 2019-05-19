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- YÜZLERCE MOTOSİKLETLİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

19  Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı. Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak geldikleri Edirnekapı Şehitliği'nde çelenk bıraktılar, Andımız'ı okudular.
Grup adına adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) basın sözcüsü Hakan Şener, "Bugün 19 Mayıs 1919’un 100. Yıldönümü. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. Yıldönümü. Bütün milli bayramlarımız çok önemli ancak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ilk kıvılcımın atılması, ilk mücadelenin Samsun’dan başlayarak Anadolu’ya yayılmasının 100. yıldönümü. Bu milli gururu damarlarında hisseden bütün arkadaşlar buradalar. Burada onlarla beraber olmaktan çok mutluyuz." dedi.
Samsun'daki kutlamalarda da yer aldıklarını belirten Şener, "Hep beraber Samsun’a gidemedik ancak TMP Başkanı Zafer Fatih Özsoy ve temsilcilerimiz şu anda Samsun'dalar. 17.15’te orada da çelengimizi koyup milli şuuru orada da yaşatacağızö diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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Ek görüntü//
-Dolmabahçe meydandan toplanan motorcular
-Kortejden detaylar
-Hakan Şener'in konuşması
-Şehitlik ziyareti

Geçilen görüntü//
-Havadan görüntüler
-Motosikletlilerin geçişi
-Köprünün görüntüsü
-Aktüel görüntüler
-Motosikletlilerin toplanması
-Bayraklar
-Kortej halinde yola çıkmaları

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