Yüzlerce örümceği tek dokunuşuyla ortaya çıkardı

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntü izlenme rekoru kırdı. Ahşabın arasındaki bitki kalıntılarında yaşayan ve ilk bakışta belli olmayan örümceklere eliyle dokunan adam yüzlercesini ortaya çıkardı. Adamın dokunuşu sonrası ortaya çıkan örümcekler tuhaf görüntü oluşturdu.
Yüzlerce örümceğin bulunduğu yerden ayrılmasına neden olan bu dokunuşun videosu sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüdeki örümceklerin "Pholcidae" olarak adlandırılan küçük ve orta boylu örümcek familyasından bir tür olduğu belirtildi. İnce ve uzun bacaklı olan bu zararsız örümcek türünün dünyanın birçok yerinde görüldüğü biliniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti
'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil
Kraliyet ailesinde büyük şok! Bilgisayarından çocuk istismarı ve hayvanlara tecavüz görüntüleri çıktı
Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı
5 katlı apartmanda yangın paniği: 18 kişi dumandan etkilendi
Sigara vermedi diye defalarca bıçaklandı
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum