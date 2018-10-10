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Yüzlerce örümceği tek dokunuşuyla ortaya çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yüzlerce örümceği tek dokunuşuyla ortaya çıkaran adamın çektiği görüntü sosyal medyada yayıldı. Ahşap arasındaki bir bölgede yaşayan örümcekleri dokunarak ortaya çıkaran adam o anları da kaydedip paylaştı. İşte o görüntü.

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntü izlenme rekoru kırdı. Ahşabın arasındaki bitki kalıntılarında yaşayan ve ilk bakışta belli olmayan örümceklere eliyle dokunan adam yüzlercesini ortaya çıkardı. Adamın dokunuşu sonrası ortaya çıkan örümcekler tuhaf görüntü oluşturdu.

Yüzlerce örümceğin bulunduğu yerden ayrılmasına neden olan bu dokunuşun videosu sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüdeki örümceklerin "Pholcidae" olarak adlandırılan küçük ve orta boylu örümcek familyasından bir tür olduğu belirtildi. İnce ve uzun bacaklı olan bu zararsız örümcek türünün dünyanın birçok yerinde görüldüğü biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pholcidae Örümcek

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