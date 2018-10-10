Yüzlerce örümceği tek dokunuşuyla ortaya çıkardı

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntü izlenme rekoru kırdı. Ahşabın arasındaki bitki kalıntılarında yaşayan ve ilk bakışta belli olmayan örümceklere eliyle dokunan adam yüzlercesini ortaya çıkardı. Adamın dokunuşu sonrası ortaya çıkan örümcekler tuhaf görüntü oluşturdu.

Yüzlerce örümceğin bulunduğu yerden ayrılmasına neden olan bu dokunuşun videosu sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüdeki örümceklerin "Pholcidae" olarak adlandırılan küçük ve orta boylu örümcek familyasından bir tür olduğu belirtildi. İnce ve uzun bacaklı olan bu zararsız örümcek türünün dünyanın birçok yerinde görüldüğü biliniyor.

