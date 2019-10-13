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Yüzlerce satranç ustası yetiştirecek Satranç Akademisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesince hayata geçirilen Satranç Akademisi, Kartallı çocuklar için kapılarını açtı.

Kartal Belediyesince hayata geçirilen Satranç Akademisi, Kartallı çocuklar için kapılarını açtı. Bu yıl yaklaşık 450 genç satranç sporcusunun alanında uzman kişilerce yetiştirileceği akademinin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.
Kartal Belediyesince açılışı gerçekleştirilen Satranç Akademisi ile Kartallı çocuklar ilk Satranç Akademilerine kavuştu. Kartal Belediyesi sahil binada yapılan açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile çok sayıda satranç meraklısı çocuk ve aileleri katıldı.
Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan akademi bu yıl 5 - 14 yaş aralığındaki 450 genç satranç sporcusu yetiştirecek. Pazartesi ders başı yapacak öğrenciler, GM (büyük usta) danışmanlığında IM (uluslararası usta) ve FM (fide ustası) olmak üzere toplam 7 satranç eğitmeninden ders görecek. Hafta içi ve hafta sonu olarak iki sınıfa ayrılan gençler pazartesi günü ders başı yapacak.
Satranç sporcularının sayısını artırmayı umduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak aslında 7 yıldır satrancı çocuklarımıza sevdirmeye çalışıyorduk. Yaklaşık 200 öğrenciye eğitim veriyorduk. Bu yıl bunun okulunu, satranç akademisini hayata geçirmek istedik ve gerçekleştirdik. 450 tane akademi öğrencimiz var şu anda. 7 tane eğitmenimiz var, bir tanesi uluslararası öğretmenimiz. Buradan yetişen bütün öğrencilerimiz Kartal’daki tüm okullarda satrancı sevdirecek elçilerimiz olacak bizim. Kartal’daki tüm okullarda akıl oyunları merkezi kapsamında adım atmıştık. Temelimiz vardı zaten. Akıl oyunları merkezinde bütün okullarda satranç sınıfı da olacak. Hem minik öğrencilerimiz hem de lise öğrencileri satrançla buluşacak. İnanıyorum ki milli takıma daha önce gönderdik. Yeni nesiller, yeni gençler, yeni sporcular yetişiyor ve çok harika bir şekilde, hepimizi şaşırtacak bir şekilde icra ediyorlar. Bu yeni nesiller İnşallah cumhuriyetimizi ilelebet ileriye götürecekler. Biz de buna vesile olacağız. Katkı sağlayacağız. Onların gelişimi için adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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