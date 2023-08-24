Yüzlerce sıfır aracı tırlarla getirip, neredeyse bütün ilçeyi dolandırdılar! İki kardeşin akılalmaz oyunu: Kimi evini kimi tarlasını sattı...

Otomobil almak isteyenler piyasada sıfır araç bulmakta zorlanırken, iddiaya göre o boşluğu biri İstanbul Müftülüğü'nde eski memur, diğeri eski imam olan iki kardeş doldurdu.

PİYASANIN ALTINDA SIFIR ARAÇ VAADİYLE KANDIRDILAR

Sinop'un Durağan ilçesinde hemen hemen herkese piyasanın çok altında sıfır araç satacakların beyan eden iki kardeş, alıcılara araç satım vaadi sözleşmesi imzalattı. Kabul edenlerden de peşinat aldılar.

YÜZLERCE SIFIR ARACI İLÇEYE TIRLARLA GETİRDİLER

Söz konusu ikili açtıkları filo şirket üzerinden ilçeye ruhsatsız yüzlerce sıfır aracı tırlarla getirdi. Sonrasında ise o araçları tek tek satan iki kardeş, paraları peşin aldı. Alıcılardan imzaları alarak aracı 3-4 ay sonra teslim edeceklerini söylediler.

KURAN KURSU AÇIP, JANDARMAYA DRONE HEDİYE ETMİŞLER

Sözcü TV'de yer alan habere göre; avukat İlyas Harmandalı yaptığı açıklamada iki kardeşin çevresinde güven duygusu yaratabilmek için çeşitli yollara başvurduğunu söyledi. Harmandalı "Jandarmaya drone hediye etmişler, kamunun önde gelen isimleriyle resim vermişler, Kuran kursu açmışlar" dedi.

İki kardeş, oluşan güveni fırsata çevirirken, gerçekse çok sonra ortaya çıktı.

ALICILARIN KİMLİK BİLGİLERİYLE YÜZLERCE ARAÇ KİRALAMIŞLAR

İddiaya göre şüpheliler önce müşterilerinin kimlik bilgileriyle araç kiralama firmasına gitti. Personellerine araç kiraladıkları iddiasıyla firmadan yüzlerce araç kiralayan ikili, bunu da heyecanlı şekilde araçlarının gelmesini bekleyen kişilere ulaştırdı.

ARAÇLARINI BEKLERKEN, GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDULAR

İlçedeki alıcılar satın aldığı sıfır aracın gelmesini beklerken, firma tarafından "Aracınızın kiralık süresi bitti" diyerek aranınca şoke oldu.

Gözaltına alınan iki kardeş daha sonra serbest bırakılırken, mağdurlar seslerinin duyulmasını istiyor.