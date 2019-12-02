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Yüzlerce Suriyeli Telabyad’a dönüş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:53 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı.

Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.
Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı. Çoğu Türkiye’de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek Telabyad’a gitti. Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi.

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