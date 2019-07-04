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Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de binlerce vatandaşın başvurduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için hak sahibi belirleme kur’a çekilişi gerçekleştirildi.Her yıl binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, bu yıl da Eskişehir’deki talihli vatandaşları ev sahibi yaptı.

Eskişehir’de binlerce vatandaşın başvurduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için hak sahibi belirleme kur’a çekilişi gerçekleştirildi.
Her yıl binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, bu yıl da Eskişehir’deki talihli vatandaşları ev sahibi yaptı. Eskişehir’de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların katıldığı çekilişe, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri olmak üzere toplam 16 bin 201 kişi başvuruda bulundu. TOKİ’nin gerçekleştirdiği 3 artı 1 ve 2 artı bir konut çekilişi projesinde vatandaşlar 4 kategoriye ayrılarak ev sahibi yapıldı. Şehit Aileleri kategorisinde toplam 29, Engelli kategorisinde 470, bin 909 ve Diğer Konut Alıcıları kategorisinde ise 5 bin 650 vatandaş ev sahibi olmak için başvuruda bulundu. Ev sahibi olduklarını öğrenen vatandaşlardan bazıları mutluluklarını yakınlarıyla paylaşırken, bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.
Çekiliş sonucunda 2 artı 1 konut sahibi olan Şehit Babası Mıstık Özer, “Şehit babasıyım. 2016 yılında oğlumu kaybettim. Allah herkese uzun ömürler versin. Çatışmada kaybettim. Çok gururluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah bundan sonra terör de olmasın. Sağlıklı, sıhhatli, birlik içinde olalım. Oğlumun ve tüm şehitlerin ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.
“Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin”
İlk defa TOKİ çekilişine katıldığını ifade eden Cahit Aksu, heyecanlı olduğunu söyledi. Aksu, “İlk defa yazıldım. Herkesten Allah razı olsun. Bayadır bekliyorduk. Daha önce hiç yazılmamıştım. İlk kez buna yazıldık. Onda da çıktı, nasip oldu. Heyecanlıyım. Fazla konuşamıyorum. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin” diye konuştu.
“İnşallah orada iyi bir hayatımız olur”
Engelli oğlu için çekilişe başvurduğunu dile getiren İlhan Yetiş, oğlu adına sevinçli olduğunu belirtti. İkinci çekilişte ev sahibi olabildiklerini aktaran Yetiş, “Engelli oğlum Semih Yetiş adına başvuruda bulunduk. İkinci çekilişte 3 artı 1 çıktı. Allah devlete, millete zeval vermesin. Büyüklerimiz bize böyle bir konuda yardımcı oldular. İnşallah herkes için hayırlı olur. Özellikle oğlum adına sevinçliyim. Nasipmiş oldu. Epeydir bekliyorduk. Çocuk engelli olduğu için böyle bir şansı yakaladık. İnşallah oturmak nasip olur. İyi komşular buluruz. Orada iyi bir hayatımız olur” dedi.
Toplamda bin konutun verileceği çekilişte, Şehit Aileleri ve Engelli kategorilerinde hak sahibi olamayan başvuru sahipleri Diğer Konut Alıcıları kategorisine eklenerek yeni bir şansa sahip olacak. Diğer hak sahibi olamayan vatandaşların ise başvuru bedeli 9 Temmuz 2019 tarihinde iade edilecek.

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu

Yüzlerce talihli ev sahibi oldu
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