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Yüzlerce tank sıraya dizildi, İsrail'in Gazze operasyonu başladı! İşte kara operasyonu emrinin verilme anı...

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Son dakika! İsrail, kara operasyonundan görüntüleri paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Hamas karakoluna saldırdı. Kara operasyonu kapsamlı şekilde devam ediyor. Hamas'a ait çok sayıda silah ele geçirildi.

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