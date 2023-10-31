Yüzlerce tank sıraya dizildi, İsrail'in Gazze operasyonu başladı! İşte kara operasyonu emrinin verilme anı...
Mynet Haber
25 dakika önce
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Son dakika! İsrail, kara operasyonundan görüntüleri paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Hamas karakoluna saldırdı. Kara operasyonu kapsamlı şekilde devam ediyor. Hamas'a ait çok sayıda silah ele geçirildi.
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