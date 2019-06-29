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Yüzlerce turistin gözü önünde silahlar konuştu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda yüzlerce yerli ve yabancı turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan dönerci bacağından vuruldu.

Yüzlerce turistin gözü önünde silahlar konuştu: 1 yaralı

Kuşadası’nda yüzlerce yerli ve yabancı turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan dönerci bacağından vuruldu. Turistlerle birlikte binlerce kişinin bulunduğu Lozan Meydanı’nda yaşanan silahlı saldırı sonrası, dönercideki müşteriler ve turistler sağa sola kaçıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşayan Kuşadası’nın sahil bandında yer alan Lozan Meydanı’ndaki bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son model bir arabayla bölgeye gelen şüpheli, aracından inip ilçenin en çok iş yapan işletmelerinden birisi olan dönercinin önüne geldiğinde belindeki silaha sarıldı. Yüzlerce turistin yürümekte olduğu ve tıklım tıklım olan iş yerinin kapısında beklemekte olan işletme ortaklarından G.S.’ye (50) üç el ateş eden şüpheli hızla bölgeden uzaklaştı. Kaçmaya çalışan şüpheli, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçiler ile bölgede nokta görevi yapan trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayda, seken kurşunlar çevredeki iş yerlerinin camlarına isabet etti. Yaşanan büyük korku ve panik nedeniyle turistler ve vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

Ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan işletmeci G.S., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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