Yüzlerce Yıllık Gelenek Pandemiye Rağmen Sürüyor

Güneydoğu’da yüzlerce yıllık bir gelenek olan bağbozumu pandemiye rağmen sürüyor. Onlarca aile üzümden elde ettikleri şıradan pestil ve sucuk yapmaya başladı. Bölgenin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da bu günlerde, kırsal kesimlerde yoğun kış hazırlığı var. Hazırlıkların en önemli bölümü ise yüzlerce yıl olduğu gibi yine bağbozumu oldu. Geçmişi yüzlerce yıla dayanan bağbozumu geleneği ekim aylarının ortalarında başlıyor. Bu geleneği sürdürenler ise bağlarındaki üzümleri toplayarak başlıyor. Yıl boyunca yetiştirilen üzümler büyük bir özenle toplanıyor. Üzümlerin suyu sıkılarak, bidonlara dolduruluyor. Geleneği yıllardır sürdüren Lice ilçesinin Yolçatı Köyü’nden Veysi Işıktaş, üzümleri topladıktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Geleneğin dedelerinden miras kaldığını söyleyen Işıktaş, “Bağbozumu atalardan, dedelerden bize kaldı. Biz her şeyi onlardan öğrendik. Nisan başından 15 Nisan'a kadar budama yapıyoruz, çapalıyoruz. Eylül Ekim'de de gelip topluyoruz. Sucuk, pestil, kesme Allah ne kısmet ettiyse yapıyoruz. Ondan sonra son veriyoruz. Genelde evimiz için, kendi ihtiyacımız için yapıyoruz. Fazla kaldığı zamanda kardeşlerimize, yakınlarımda dağıtıyoruz, çevremize dağıtıyoruz” dedi.

Halk arasında şıra adı verilen üzüm suyu eskiden bağlarda kaynatılırdı. Ancak son zamanlarda evlere getiriliyor. Delidere ailesi bağbozumunun ikinci evresinin evin avlusunda yapıyor. Şıra büyük kazanlarda kaynatılarak, işlenmeye hazır hale getiriliyor. Kaynayan şıra önce bezlere dökülerek, pestil yapılıyor. Pestiller kuruması için güneşe bırakılıyor. Pestiller tamamlandıktan sonra sıra ceviz sucuğuna geliyor. Önceden ipe dizilen cevizler kaynayan kazanlara batırılarak, şırayla kaplanıyor. Eşi ile birlikte sucuk yapan Vahit Delidere, geleneğin geçmişinin 500 yıla dayandığını düşünüyor. VOA Türkçe’ye konuşan Delidere, “Bu gelenek babamızdan, dedemizden kalma. Bugünden belki 500 yıllık geçmiş var. En az 500 yılı vardır. Eskiden bağlarda yerler vardı. Oraya gidip haftalarca oraya bağlı kalıyorduk. Bağları iyi olanlar 20 gün, bir aya kadar kalıyordu. Şimdi bağların çoğu kurudu, çoğu yandı. Memlekette boşaldı, kimse kalmadı, kimse artık gelmiyor. Tek tük bağ kaldı. Şimdi evin yanına getirip burada yapıyoruz” diye konuştu.