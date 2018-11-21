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Yüzlerce yıllık kaya oyma ev geleneğinden vazgeçmiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Nevşehir'de yüzlerce yıl önce peribacaları arasına kurulmuş ve doğal yeryüzü oluşumlarıyla iç içe geçmiş Nar beldesinde, kayadan oyma odalardan oluşan evlerde yaşama kültürü devam ediyor - Kaya evlerde yaşayan Ayhan Yaman: - "Kayadan oyma evler doğaldır, duvarları bile nefes verir. Dedemler burada yaşamış, ben burada doğup büyüdüm. Böyle yerler bulunmaz bir doğa harikası, normal evlerden yapı olarak daha sağlamdır. Tavandan temele kadar kaya olan bir evde yaşıyoruz. Burada hayatımızı sürdürmekten keyif alıyoruz" - Hüseyin Kurnaz: - "Buralar çok farklı bir güzelliğe sahip. Bölgemize, dünyanın dört bir tarafından turistler, kaya oluşumlarını görmek için geliyor ama biz direkt bu kayaların içinde, doğal ve huzurlu bir ortamda yaşıyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in yüzlerce yıl önce peribacaları arasına kurulmuş ve doğal yeryüzü oluşumlarıyla iç içe geçmiş Nar beldesinde halkın bir kısmı, kayadan oyma odalardan oluşan evlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaşamın devam ettiği beldede, Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı sonu verilerine göre 4 bin 261 kişi yaşıyor.

Beldede yıllar önce peribacalarıyla iç içe inşa edilen ve dededen toruna geçerek bugünlere ulaşan evlerin bazıları, kaya oyma odalara bağlanıyor.

Yazın serinliği, kış aylarında ise sıcağı muhafaza eden kaya oyma odalarda sobanın başında çay eşliğinde sohbete dalan aile üyeleri yüzlerce yıldır süren bir geleneği temsil ediyor.

- "Doğal ve huzurlu bir ortamda yaşıyoruz"

Belde sakinlerinden Hüseyin Kurnaz (40), doğal yapısıyla eşsiz bir güzelliğe sahip beldenin bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirtti.

Doğal kaya oluşumlarıyla iç içe bir görünüm sergileyen beldede yaşamaktan keyif aldığını anlatan Kurnaz, yüz binlerce turistin ziyaret ettiği peribacalarının içinde yaşıyor olmanın kendisi için huzur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kurnaz, şöyle konuştu:

"Nar beldesinin geçmişi çok eski, Nevşehir ile beraber bölgede kurulan ilk yerleşim yerlerinden birisi. Bu evlerde doğal atmosferin içinde bir yaşam sürüyoruz. Ayrı bir keyif veriyor, kışın kayaların içinde sıcak bir ortamda, yazın kayaların verdiği serinlik içinde hayatımızı sürdürüyoruz. Apartmanda yaşayan arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde bu huzuru bulamıyoruz. Buralar çok farklı bir güzelliğe sahip. Bölgemize, dünyanın dört bir tarafından turistler, kaya oluşumlarını görmek için geliyor ama biz direkt bu kayaların içinde, doğal ve huzurlu bir ortamda yaşıyoruz."

- "Burada hayatımızı sürdürmekten keyif alıyoruz"

Beldedeki kaya oyma evlerden birinde yaşayan Ayhan Yaman (51) ise dedesinin çocukluğunun geçtiği bir evde kendi çocuklarının büyüdüğünü, bu durumun paha biçilmez bir duygu olduğunu anlattı.

Kaya evlerin sağlamlığı dolayısıyla nesilden nesile geçtiğini aktaran Yaman, "Kayadan oyma evler doğaldır, duvarları bile nefes verir. Dedemler burada yaşamış ben burada doğup büyüdüm. Böyle yerler bulunmaz bir doğa harikası, normal evlerden yapı olarak daha sağlamdır. Tavandan temele kadar kaya olan bir evde yaşıyoruz. Burada hayatımızı sürdürmekten keyif alıyoruz." diye konuştu.

- "Nar'ın sokaklarını heyecan ve hayranlıkla geziyorum"

Tunar Çalışkan (38) da uzun yıllar beldede yaşadıktan sonra işi nedeniyle kent merkezinde bir apartmana taşınmak zorunda kaldığını, her hafta sonu Nar'a gelerek kaya oyma evlerdeki dostlarını ziyaret ettiğini, işten arta kalan vaktini burada geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Çalışkan, "Beldemiz şehir merkezine yakın ama doğal ortamını düşündüğünüzde bir o kadar şehirden uzak. Burası pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kasaba biz de o medeniyetlerin izleriyle iç içe yaşıyoruz. İstisnasız her hafta mutlaka Nar'a gelerek sokaklarını heyecan ve hayranlıkla geziyorum." ifadelerini kullandı.

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kaya oyma evler Nar Beldesi Nevşehir peribacaları

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