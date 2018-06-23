Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Toplu cinsel ilişki, envai çeşit uyuşturucu, canlı seks şov, fetiş iç çamaşırları... Bu partinin tanıtımı, ünlü oyuncunun konuştuğu videoyla yapıldı.
Üniversitedeki rezalet partinin tanıtımı ünlü oyuncudan!
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Ortalığı fena karıştıran utanç verici partide rezilliğin boyutu büyüyor.
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Toplu cinsel ilişki, envai çeşit uyuşturucu, canlı seks şov, fetiş iç çamaşırları...
Bu partinin tanıtımı, ünlü oyuncunun konuştuğu videoyla yapıldı.
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Yüzlerce üniversite öğrencisinin utanç verici partideki görüntüleri şok etkisi yarattı.
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Dünyanın en ünlü üniversiteleri arasında başı çeken Oxford Üniversitesi partisinin tanıtım yüzü ise, Hugh Grant. 57 yaşındaki İngiliz oyuncu, kameraya "Çılgınca olacak. Uyuşturucu var, kadınlar var, seks var ve aslında kendime teklif ederdim" diyor.
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Piers Gaveston Society adlı öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin yapıldığı yer, burası. Çadırlar ve sahnelerin yer aldığı alana girmek isteyen öğrenciler 110 Sterlin ödedi.
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İngiliz The Sun gazetesinin manşetten verdiği yayınladığı görüntülerde, çadırlarda toplu seks yapılıyor.
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Habere göre, öğrencilerin partisinde birçok kız çırılçıplaktı.
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Birçok çift ise dörtlü veya beşli cinsel ilişkiye girdi.
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Partiye katılanlardan biri "Canlı seks şov sırasında seyirciler arasından bir bakire çağırıp kırbaçladılar" dedi.
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Rezalet üzerine Oxford Üniversitesi'nden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Etkinliği onaylamıyoruz, bizimle ilgisi yok. Uzun süredir hayata geçirdiğimiz güzel çabaları baltalıyor ve bitmesini istiyoruz. Soruşturma istiyoruz, suçlu bulunanlar okuldan atılabilir" denildi.
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Partiye katılan en ilginç öğrenci ise, Muhafazakar Parti'nin önemli isimlerinden Jesse Norman'ın oğlu Sam Norman oldu.
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Sam Norman, sevgilisiyle partiye girerken fotoğraflandı.
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