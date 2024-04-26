HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yüzlercesi kıyıya vurdu! Devasa pilot balinalardan geriye kalan görüntüler şaşırttı

Yüzlercesi kıyıya vurdu! Devasa pilot balinalardan geriye kalan görüntüler şaşırttı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.04.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın batısında 100’den fazla balina kıyıya vurdu. Doğal yaşamı koruma ekipleri 29’unun öldüğünü açıkladı.

Yüzlercesi kıyıya vurdu! Devasa pilot balinalardan geriye kalan görüntüler şaşırttı

Batı Avustralya eyaletindeki Toby’s Inlet plajında bugün 100’den fazla pilot balinanın kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen yaban hayatı görevlileri, deniz bilimciler, veterinerler plajda çalışmaya başladı. Yaklaşık 500 metre kıyı şeridi boyunca yayılmış toplam 160 kadar pilot balinadan oluşan dört sürü tespit ettiklerini belirten uzmanlar, ayrıca kıyıdan 1.5 km açıkta 20 balina olan bir sürü ve 110 balinadan oluşan bir başka sürü daha tespit etti.

171

AÇIKTAKİ SÜRÜLERİ KIYIDAN UZAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yetkililer yaptıkları açıklamada “Ekibimiz güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaların menfaatleri doğrultusunda hareket etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Ekibimiz sahilde karaya vuran balinaların durumlarını değerlendiriyor. Sudaki ekiplerimiz hayvanları bir arada ve sahilden uzak tutmaya çalışıyor” dedi.

17

Geçen yıl benzer bir olayda yaşananları hatırlatan ekipler bazen bu tip durumlarda en insani sonuç olarak karaya vuran hayvanlara ötenazi yapılabileceğini ifade etti. Bir sürünün kıyıdan uzaklaştığını vurgulayan uzmanlar, tekne ve gözlem uçağıyla durumlarını takip ettiklerini vurguladı. (DHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıskançlık cinayeti! Sevgilisini sokak ortasında katletti, sonrasında...Kıskançlık cinayeti! Sevgilisini sokak ortasında katletti, sonrasında...
Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandıEski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı
Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…
Anahtar Kelimeler:
balina
En Çok Okunan Haberler
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…

Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.