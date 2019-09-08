Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alanın içerisinde bulunan bir ahır da tutuşunca içerisinde bulunan 650 kümes hayvanı yanarak öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, yakın yerde bulunan evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Ahırı yanan İlyas Kaplaner, "Ahır ve samanlık vardı. 650 tavuk vardı. Telef oldu. 650 tane de saman balyası yandı. Sülün kuşlarım yandı. Büyükbaşlar vardı. Onları kurtardık. Neyden çıktığını bilmiyorum" dedi. (DHA)

